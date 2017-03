2 vụ nổ và 1 vụ đâm dao xảy ra cùng 1 ngày ở Mỹ

Tại New York, một vụ nổ đã xảy ra lúc 20 giờ 30 trên đường số 23 thuộc khu phố Chelsea (quận Manhattan) lúc nhiều quán bar và nhà hàng có đông khách lui tới. Các nhân chứng cho biết họ nghe một tiếng nổ rất lớn. Cửa kính một số cửa hàng và ô tô bị vỡ. 29 người bị thương, trong đó có một người bị thương nặng.





Sau vụ nổ, bộ phận phá mìn tìm thấy một vật nổ khả nghi ở đường số 27 cách vụ nổ vài khối nhà. Báo chí Mỹ dẫn lời cảnh sát nói đó là một nồi áp suất. Ảnh chụp lại cho thấy giống điện thoại di động. Trong những phút sau vụ nổ, người dân trong khu phố Chelsea đã nhận được tin báo vụ nổ qua điện thoại di động.

Thị trưởng Bill de Blasio khẳng định: “Đến giờ không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy có liên quan đến khủng bố trong vụ này”. Ông chỉ nói đây là một vụ cố ý. Cảnh sát trưởng James O’Neill nhấn mạnh thông tin chỉ mới ở giai đoạn ban đầu và đơn vị chống khủng bố của FBI đã được huy động (ảnh). Vụ nổ xảy ra chỉ hai ngày trước phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ.

Trước đó tại bang New Jersey cạnh New York, một quả bom tự tạo đặt trong thùng rác ở Seaside Park thuộc hạt Ocean đã phát nổ. Bom đã được cài giờ cho nổ lúc hàng trăm người tham dự cuộc đua chạy bộ do hải quân Mỹ tổ chức chạy ngang qua. Tuy nhiên, vụ nổ không làm ai bị thương và không gây thiệt hại vật chất. Năm 2013 đã từng xảy ra một vụ nổ bom tự tạo bằng nồi áp suất trong cuộc chạy marathon ở Boston làm ba người chết, 260 người bị thương.

Trong khi đó tại bang Minnesota, lúc 20 giờ ngày 17-9, một người đàn ông mặc đồng phục nhân viên bảo vệ đã dùng dao đâm bị thương tám người trong trung tâm thương mại Crossroads ở TP Saint Cloud. Hung thủ đã bị cảnh sát bắn hạ tại chỗ.

Cảnh sát trưởng Blair Anderson tuyên bố: “Chúng tôi xác định hung thủ đã hỏi một người có phải tín đồ Hồi giáo hay không trước khi tấn công… Nhưng hiện giờ tôi không thể nói đây có phải là vụ tấn công khủng bố hay không vì chúng tôi không biết”. Trước nay hung thủ chỉ vi phạm vài vụ nhỏ về giao thông. Cảnh sát cũng khẳng định vụ tấn công bằng dao này không liên quan đến vụ nổ ở New York.