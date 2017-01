200 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump

Ngày 18-1, tại cuộc họp báo cuối cùng ở Nhà Trắng, Tổng thống Obama đã nêu các điểm chủ yếu như sau: • Vì lợi ích nước Mỹ nên ông duy trì quan hệ xây dựng với Nga trong khi Nga ngày càng leo thang phát biểu chống Mỹ. • Công lý đã được thực thi sau khi ông giảm án cho binh nhì Chelsea Manning, cựu nhân viên tình báo đã chuyển hơn 700.000 tài liệu mật cho WikiLeaks. • Đối với một số vấn đề, hy vọng Tổng thống Donald Trump sẽ nhận ra mức độ phức tạp và không loại bỏ như cải cách y tế và việc làm. • Mỹ phải tiếp tục giữ vai trò chủ chốt trên thế giới để bảo vệ nhân quyền, phụ nữ và tự do ngôn luận. • Xung đột Israel - Palestine có thể sẽ bùng nổ. • Ông Obama sẽ tiếp tục bày tỏ quan điểm về các vấn đề như phân biệt chủng tộc, quyền bầu cử, tự do báo chí, người nhập cư. • Ông không có ý định trở lại chính trường, ông chỉ muốn viết và tận hưởng niềm vui gia đình. _______________________________ 90 triệu USD là tiền tư nhân tài trợ cho lễ nhậm chức tổng thống. Phần còn lại do Ủy ban Phối hợp lễ nhậm chức tổng thống của Quốc hội lấy quỹ công chi trả. Khoản chi nặng nhất là công tác bảo đảm an ninh với mức chi 30 triệu USD.