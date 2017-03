2.000 lao động VN ở Libya đã sơ tán

Ông cho biết phương án chủ yếu đưa lao động VN về nước là đưa sang các nước lân cận Libya như Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Malta, Tunisia bằng đường bộ và đường biển, từ đó đưa về VN bằng đường hàng không.

Theo TTXVN, chiều 24-2, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết đã có 2.000 lao động VN ở Libya được đưa sang các nước lân cận (hiện có 10.462 lao động VN làm việc tại Lybia). Đại sứ quán VN tại Ai Cập đã cử đoàn đón và hỗ trợ. Bà cho biết Bộ sẽ cử một số nhóm công tác sang các nước láng giềng của Lybia để giúp đỡ lao động VN, sau đó mới tính phương án đón về nước. Vietnam Airlines cũng đã tính phương án liên kết với các hãng hàng không các nước để đưa lao động VN về nước.

Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết thêm, hiện tình hình thông tin liên lạc ở Lybia gặp nhiều khó khăn, phương tiện vận tải hầu như tê liệt, vấn đề cung cấp lương thực, thực phẩm về lâu dài cũng sẽ khó khăn. Do đó, Bộ Ngoại giao đã chủ động liên hệ với đại sứ quán VN tại các nước cũng như đại sứ quán của các nước tại VN để giúp đỡ, hỗ trợ cho lao động VN khi lao động VN di chuyển sang nước họ. Chiều 24-2, Bộ LĐ-TB&XH đã họp với Bộ Ngoại giao, Bộ Công an, Vietnam Airlines và các cơ quan liên quan để thống nhất các phương án. Bộ LĐ-TB&XH và các bộ, ngành chức năng sẽ lập Ủy ban khẩn cấp để kịp thời hỗ trợ lao động VN. Bằng mọi cách, Chính phủ và các cơ quan chức năng của VN sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cho lao động về nước hoặc di chuyển đến nơi an toàn.

BẢO PHƯỢNG - TNL