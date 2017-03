20.000 tay súng nước ngoài của 90 nước đến Syria

Báo cáo điều trần tổng hợp thông tin từ các cơ quan tình báo Mỹ về nguy cơ khủng bố.

Báo cáo ghi nhận xung đột ở Syria đã thu hút đến 20.000 tay súng nước ngoài đến từ 90 nước. Trong số đó ước tính có tối thiểu 3.400 tay súng nước ngoài đến từ phương Tây với 150 công dân Mỹ. Đa số đến Syria gia nhập phiến quân Nhà nước Hồi giáo. Số ứng viên muốn đến Syria cũng tăng đáng kể.

Báo cáo nhận định mạng xã hội là phương tiện cung cấp thông tin lôi kéo các ứng viên tham gia thánh chiến. Đặc biệt, khả năng tuyên truyền trên Internet của Nhà nước Hồi giáo tiếp tục gia tăng với gần 250 sản phẩm công bố từ đầu năm đến nay.

Về phương thức tuyên truyền, báo cáo lưu ý ngoài hình ảnh man rợ (như cắt cổ con tin), Nhà nước Hồi giáo còn sử dụng hình ảnh cuộc sống gần gũi như gia đình. Chúng tham chiếu văn hóa phương Tây (như trò chơi điện tử) để dụ dỗ thanh niên muốn tìm cảm giác mạnh hay muốn tự thể hiện. Chúng cũng sáng chế các ý tưởng tuyên truyền như “Chúng ta chỉ chết một lần, tại sao không chọn chết vì đạo” và dùng cách nói ngắn gọn YODO (you die only once).

Giám đốc Nicolas Rasmussen đánh giá nguy cơ công dân Mỹ hành động cực đoan ở Mỹ không tăng không giảm, tức dưới 10 âm mưu. Các âm mưu này không có phối hợp và không trúc trắc do khoảng vài trăm tên thực hiện. Cơ quan tình báo và cảnh sát đều biết phần lớn trong số này.

Trong khi đó ngày 10-2, Tổng thống Obama tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục không trả tiền chuộc cho bọn bắt cóc con tin. Vài giờ trước đó, Nhà Trắng thông báo nhân viên tình nguyện Kayla Mueller, 26 tuổi (ở bang Arizona) đã chết.

Kayla Mueller (ảnh) bị Nhà nước Hồi giáo bắt cóc ở Aleppo (Syria) hồi tháng 8-2013. Tuần trước chúng thông báo cô đã chết trong chiến dịch không kích của liên minh. Nhà Trắng đã bác bỏ quy kết này và cho biết không có dân thường tại khu vực máy bay liên minh ném bom hôm 6-1. Tổng thống Obama cho biết Mỹ đã sử dụng nhiều cách để giải cứu con tin, kể cả mạo hiểm đưa lực lượng đặc nhiệm vào Syria nhưng không thành công.

Cùng ngày 10-2, FBI thông báo đã tiến hành điều tra vụ tin tặc tự xưng Nhà nước Hồi giáo lấy cắp tài khoản Twitter của tuần báo Newsweek rồi đe dọa phu nhân và ái nữ của Tổng thống Obama. Báo Newsweek đã lấy lại được tài khoản sau vài phút.

TNL