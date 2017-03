2015 - Năm âu lo khủng bố

Năm 2015 chuẩn bị kết thúc. Nhìn lại một năm biến động, báo chí quốc tế đã ghi nhận một số sự kiện quan trọng trong năm như sau:

Khủng hoảng nhập cư châu Âu

Các cuộc xung đột ở Trung Đông và tình hình bất ổn ở Bắc Phi đã tạo ra cuộc khủng hoảng di dân sang châu Âu với quy mô chưa từng thấy từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhiều người liều mình di cư đã phải bỏ mình dưới lòng biển cả. Bức ảnh em bé ba tuổi Aylan Kurdi, người Syria nằm úp mặt chết trên bãi biển đã gây xúc động toàn thế giới. Trong nội bộ EU phát sinh bất đồng về tiếp nhận người nhập cư.

Pháp trở thành mục tiêu khủng bố số một

Ngày 7-1, hai anh em Shérif et Said Kouachi tấn công tuần báo biếm Charlie Hebdo (12 người chết). Hôm sau, nữ cảnh sát Clarissa Jean-Philippe bị tên khủng bố Amedy Coulibaly bắn chết. Ngày 9-1, tên này tiếp tục bắn chết bốn nạn nhân trong cửa hàng Do Thái.

10 tháng sau, vào tối 13-11, bọn Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã đồng loạt tấn công nhiều mục tiêu ở Paris. 130 người chết và 352 người bị thương. Sau đó Pháp đã dốc sức tấn công IS ở Syria.



Nga mở chiến dịch đánh IS ở Syria. Biếm họa của báo China Daily (Trung Quốc)

Bóng ma khủng bố đe dọa

Nhiều vụ khủng bố trong năm 2015 tập trung ở châu Phi. Tại Mali ngày 20-11, nhóm khủng bố Al-Mourabitoun (Al Qaeda) tấn công khách sạn ở Bamako làm 22 người chết. Tại Kenya, ngày 2-4, nhóm khủng bố Al Shabbaab ở Somalia tấn công ĐH Garissa ở Kenya khiến 152 người thiệt mạng.

Tại Tunisia, trong năm IS tổ chức ba vụ tấn công ở bảo tàng Bardo tại Tunis (ngày 18-3) làm 24 người chết, bãi biển Sousse (ngày 26-6) làm 39 người chết và tấn công xe buýt ở Tunis (ngày 24-11) làm 12 người chết.

Trên bán đảo Ả Rập, IS tổ chức đánh bom tự sát hàng loạt ở Sanaa (Yemen) ngày 20-3 làm 142 người thiệt mạng. Còn tại Trung Đông, ngày 12-11, IS đã tổ chức đánh bom tự sát tại Beirut (Lebanon) làm 43 người chết.



Nỗi lo bọn khủng bố trà trộn trong dòng người di cư. Biếm họa của ANGEL BOLIGAN (báo El Universal của Mexico)

Nga mở chiến dịch ở Syria

Ngày 30-9, theo yêu cầu của Syria, Nga đã mở chiến dịch không kích IS và các tổ chức khủng bố ở Syria. Đây là chiến dịch quân sự đầu tiên của Nga ngoài lãnh thổ từ sau thời kỳ Liên Xô (cũ). Trong chiến dịch, Nga đã sử dụng tên lửa hành trình biển đối đất Kalibr và triển khai tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph tại Syria. Trong quá trình không kích ở Syria, một máy bay Nga đã bị máy bay Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi hôm 24-11. Tổng thống Nga đã ký sắc lệnh trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ.

Thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân Iran. Biếm họa của RIBER HANSSON (báo Sydsvenskan của Thụy Điển)

Máy bay dân dụng Nga bị đánh bom

Ngày 31-10 đã xảy ra thảm họa hàng không lớn nhất trong lịch sử hàng không Liên Xô (cũ) trước đây và Nga hiện nay. Một máy bay Airbus A321 của hãng hàng không Nga Metrojet (Kogalymavia) bay từ Sharm el-Sheikh (Ai Cập) về Saint Petersburg (Nga) đã rơi trên bán đảo Sinai của Ai Cập. 224 người thiệt mạng, trong đó phần lớn là công dân Nga. Tổng cục An ninh liên bang Nga kết luận đây là vụ tấn công khủng bố và bom đã phát nổ trên máy bay. Đây có thể xem là đòn thù của IS khi Nga can thiệp quân sự vào Syria.

Hóa giải các mối cựu thù

Ngày 11-4, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro đã hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh các nước châu Mỹ ở Panama. Đây là cuộc gặp vô tiền khoáng hậu từ năm 1956, đánh dấu kỷ nguyên mới trong quan hệ giữa hai nước cựu thù thời chiến tranh lạnh.

Ba tháng sau, đêm 13-7, Iran và sáu nước P5+1 (năm nước thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức) đã ký kết thỏa thuận lịch sử về chương trình hạt nhân Iran. Bù lại, các lệnh cấm vận Iran của Hội đồng Bảo an LHQ, Mỹ và châu Âu sẽ được hủy bỏ. Người Iran đã thức suốt đêm ăn mừng.

Chiến sự ở miền đông Ukraine cũng đã kết thúc. Tối 11-2, hội nghị thượng đỉnh bốn bên (Nga, Pháp, Đức, Ukraine) ở Belarus đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn và rút quân khỏi miền Đông Ukraine.