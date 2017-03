21 điều thú vị có thể bạn chưa biết về Apple

Từ đó đến nay, Apple đã vươn lên thành gã khổng lồ công nghệ với nhiều sản phẩm đột phá gồm iPod, iPhone, iPad và hệ điều hành Macintosh.



Sau đây là 20 sự thật thú vị về Apple có thể bạn chưa biết:

1. Quyết định sai lầm

Ronald Wayne đúng là đồng sáng lập của Apple, song ông chỉ ở trong công ty đúng 12 ngày trước khi tự rút lui và bán lại cổ phần 10% của mình với giá 800 USD. Nếu ông giữ số cổ phiếu đó cho đến nay, trị giá thực của chúng lúc này sẽ vào khoảng 60 tỉ USD. Tuy vậy, ông già 81 tuổi này không hề hối hận khi được hỏi về chuyện này.

2. Quan hệ giữa Samsung và Apple

Người dùng Apple luôn tự hào về các thiết bị của mình, đặc biệt là màn hình Retina có mật độ điểm ảnh cao, tuy nhiên nhiều người không biết rằng loại màn hình này lại do chính Samsung sản xuất dành cho các loại iPad.

3. Không hút thuốc gần đồ Apple

Apple có một điều kiện khá khó hiểu về việc hút thuốc. Nếu người dùng hút thuốc ở gần một máy tính Apple, Apple sẽ không bảo hành cho bạn nếu máy gặp trục trặc.

4. Siri nhớ tuốt

Trợ lý Siri của Apple vốn được ca ngợi về trí thông minh của mình, song chương trình này cũng có một bộ nhớ vô cùng bền bỉ. Apple có thể phân tích và lưu trữ mọi lệnh chỉ thị mà bạn từng đưa ra cho Siri. Do vậy, mọi yêu cầu bạn đã đưa cho Siri, dù ngớ ngẩn cỡ nào, cũng đang được lưu trữ trong một server nào đó của Apple.

5. Tiền nhiều hơn cả chính phủ Mỹ

Apple là một trong những công ty đắt giá nhất thế giới, giá trị của nó vượt hơn của số tiền có trong ngân khố quốc gia. Với tổng giá trị cỡ 233 tỉ USD, Apple có thể mua cả Disney, Coca Cola, Uber và nhiều công ty khác.

6. Bí ẩn con số 9:41 AM

Nếu chăm chỉ theo dõi các quảng cáo của Apple, bạn sẽ thấy thời gian được hiển thị trên màn hình luôn là 9:41 AM. Đó là thời điểm Steve Jobs công bố chiếc iPhone đầu tiên vào năm 2007.

7. Có nhiều fan cứng

Lòng trung thành của fan Apple có lẽ không cần phải bàn cãi. Bạn hẳn đã nghe chuyện một người từng xếp hàng chờ trước trong vòng sáu tháng chỉ để mua cho được điện thoại iPhone 6 đầu tiên, hay chuyện một thanh niên Trung Quốc bán thận để có tiền mua iPad.

8. Lẽ ra đã không có iPod

Tony Fadell là người sáng tạo ra iPod. Ông đem ý tưởng của mình trình bày đầu tiên cho Phillips và Real Networks song không được chấp nhận. Apple ngược lại đã đồng ý với ý tưởng này cho ra đời dòng sản phẩm iPod.

9. Không được sử dụng iTunes để chế tạo vũ khí hạt nhân

Đây thực sự là một điều khoản trong Thỏa thuận sử dụng với người dùng của iTunes. Cụ thể, người dùng sẽ không được phép “phát triển, thiết kế, sản xuất các loại tên lửa hạt nhân hoặc vũ khí hóa, sinh học”.

10. Chi phí hằng năm: 0,25 USD

Phải công nhận iPhone có giá không rẻ tí nào nhưng lượng điện dùng để sạc cho điện thoại thì hoàn toàn ngược lại. Nếu bạn sạc đầy cho iPhone mỗi ngày, vào cuối năm bạn sẽ chỉ tốn khoảng 0,25 USD theo giá điện ở Mỹ.

Có nhiều sự thật về Apple mà có thể bạn chưa biết.

11. Vào làm tại Apple store khó hơn vào Harvard

Giữa việc nộp đơn xin việc tại một cửa hàng Apple và xin học đại học ở Harvard, khả năng chắc chắn hơn là bạn sẽ đậu vào Harvard.

12. Dùng bong bóng khí để kiểm tra iPhone

Khi mẫu iPhone đầu tiên được đưa đến Steve Jobs, ông đã thả nó xuống hồ cá để chứng minh là mẫu này còn có thể thu nhỏ thêm được, bằng chứng là còn có nhiều bong bóng khí nổi lên cho thấy còn nhiều chỗ trống bên trong máy.

13. Macbook chống đạn

Máy Macbook được thiết kế bền đến mức có thể đỡ được đạn cho bạn.

14. Kho ứng dụng

Kho ứng dụng của iOS có khoảng 1,4 tỉ ứng dụng với hơn 100 tỉ lượt tải xuống nhưng có đến 60% các ứng dụng chưa bao giờ được tải xuống.

15. Siri từng được phát triển cho Android

Siri là sản phẩm do Siri Inc. tạo ra ban đầu cho Android và Blackberry. Tuy vậy, vào tháng 4-2010, Apple mua lại Siri Inc. và ứng dụng Siri chỉ được dành riêng cho iOS.

16. Người số 1

Khi số lượng nhân viên tại Apple bắt đầu tăng lên, công ty đã áp dụng hệ thống đánh số cho nhân viên. Wozniak được đánh số 1, còn Jobs được đánh số 2, song ông không thích số này và quyết định lấy số 0 để khẳng định mình phải là người đầu tiên trong mọi thứ.

17. Máy tính Apple 1

Jobs và Wozniak từng bán máy Apple 1 với giá 100 USD và năm 2014 một trong những cỗ máy này đã được bán đấu giá ở mức 905.000 USD.

18. Apple từng bán quần áo

Ít người biết rằng Apple từng bán quần áo vào năm 1986 nhưng không thành công.

19. Dự án M68 tuyệt mật

Apple từng bắt đầu một dự án tuyệt mật mang tên mã “M68” vào năm 2004. Nó bí mật đến nỗi ngay cả nhóm viết phần mềm cũng không biết được phần cứng sẽ có hình dạng ra sao, còn nhóm làm phần cứng cũng hoàn toàn không biết phần mềm gì sẽ được chạy trên máy. Vô cùng ít người biết về dự án này trong thời điểm đó, vào đến ngày 9-1-2007, Steve Jobs đã công bố sản phẩm hoàn thành chính là chiếc điện thoại iPhone.

20. R.I.P Lisa

Khoảng 2.700 máy tính tên Lisa do Apple sản xuất năm 1983 đã bị chôn tại bãi đất Utah, nguyên nhân là do sản phẩm bị thất bại nặng nề.

21. Steve Jobs bị yêu cầu rời khỏi Apple năm 1985, ông đã bán đi toàn bộ cổ phần của mình rồi sáng lập NeXT Computers.

Một năm sau ông mua lại nhóm đồ họa của LucasFilm (Star Wars, Indiana Jones) mà sau này chính thức trở thành Pixar. Hệ điều hành Mac của Apple là một bản hiệu chỉnh của NeXTSTEP OS khi Apple mua lại NeXT năm 1996 với giá 429 trệu USD và 1.5 tỉ USD bằng cổ phiếu của công ty.