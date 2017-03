22.000 chiến binh IS bị lộ danh tính

Theo Japan Times, hãng tin Sky News của Anh đã nắm giữ hàng chục ngàn tài liệu mật liên quan đến danh tính, gia đình, địa chỉ, số điện thoại của các tay súng thánh chiến gia nhập IS.

Sky News hôm qua (9-3) cho hay một cựu thành viên của IS đã trao cho họ các tài liệu trong thẻ nhớ được đánh cắp từ lãnh đạo lực lượng cảnh sát an ninh nội bộ của IS.



Danh tính của hàng chục tay súng IS vừa bị rò rỉ. Nguồn: Daily Mail

Các tài liệu này là các mẫu đơn mà những kẻ muốn gia nhập IS phải điền đầy đủ thông tin mới được chấp nhận và chứa thông tin về các công dân đến từ 51 quốc gia, Sky News cho biết.



Hiện Bộ Nội vụ và Ngoại giao Anh chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về những thông tin trên.

Một số tài liệu được cho là chứa thông tin của các phần tử thánh chiến trước đó chưa rõ danh tính ở các khu vực khác nhau từ Bắc Âu, Mỹ và Canada cho đến Bắc Phi và Trung Đông.

Bản sao của các tài liệu Sky News đăng tải cho thấy những kẻ muốn gia nhập IS phải trả lời 23 câu hỏi, trong đó có nhóm máu, tên của người mẹ trước khi kết hôn, mức độ hiểu biết về luật Hồi giáo Sharia và các kinh nghiệm đã có.



Bản sao của tài liệu Sky News đăng tải cho thấy, những kẻ muốn gia nhập IS phải trả lời 23 câu hỏi. Ảnh: Sky News

Một số tên trong các tài liệu là các tay súng IS đã được xác định danh tính, chẳng hạn như Abdel-Majed Abdel Bary, cựu ca sĩ nhạc rap từ tây London.



Hay một cái tên khác nữa là Junaid Hussain, một thành viên chuyên trách tấn công mạng cho IS và đến từ TP Birmingham của Anh. Hay Reyaad Khan, 21 tuổi, từng xuất hiện trong đoạn băng tuyển quân của IS. Cả hai đều đã bị tiêu diệt hồi năm ngoái.

Những tài liệu trên do một người có tên Abu Hamed, từng là thành viên của quân đội Syria tự do và cũng đã từng gia nhập IS, cung cấp. Người này đã đánh cắp thẻ nhớ lưu các thông tin trên và trao cho một nhà báo tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông ta cũng nói rằng ông quyết định rời bỏ IS bởi các quy tắc của tổ chức này đã sụp đổ ngay trong nội bộ.

Hamed nói IS đã từ bỏ các trụ sở ở TP Raqqa của Syria và đang di chuyển đến khu vực sa mạc.

Richard Barrett, cựu Giám đốc chiến dịch chống khủng bố toàn cầu của cơ quan tình báo Anh MI6, cho biết các nguồn tin có được sẽ giúp làm sáng tỏ việc ai từng gia nhập IS: “Đây sẽ là nguồn vô giá đối với các chuyên gia phân tích”.

Chris Phillips, một quan chức về cố vấn chống khủng bố quốc tế, cho rằng việc rò rỉ này có thể giúp ngăn chặn nhóm người có ý định gia nhập IS trong tương lai.

Trong khi đó, Olivier Guitta, Giám đốc điều hành Công ty An ninh toàn cầu GlobalStrat, nói rằng việc rò rỉ cho thấy sự rạn nứt trong lòng IS. “Giống như bất kỳ tổ chức nào, IS cũng đối mặt với tình trạng tranh giành quyền lực khiến tổ chức này rạn nứt” - Guitta nói.

Nếu được xác nhận đây có thể là đợt rò rỉ tài liệu mật lớn nhất liên quan đến IS trong bối cảnh tổ chức này đang mở rộng hoạt động tới Bắc Phi và các khu vực khác trên thế giới.