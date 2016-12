24 giờ, 88 người chết vì Thổ Nhĩ Kỳ không kích Syria

Chỉ trong 24 giờ đã có ít nhất 88 người chết ở vì các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ tại bắc Syria, AFP dẫn thông tin từ Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (Anh) ngày 23-12.



Các vụ không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại thị trấn Al-Bab thuộc tỉnh Aleppo - cách biên giới Thổ Nhĩ Kỳ 30 km về phía nam - ngày 22-12 làm 72 dân thường thiệt mạng. Không kích tiếp tục vài giờ đầu ngày 23-12, giết chết ít nhất 16 dân thường.

“88 dân thường đã bị giết trong 24 giờ qua” - Giám đốc Tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria Rami Abdel Rahman nói với AFP. Theo ông, đây là sự kiện tấn công đẫm máu nhất mà quân Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện mà tổ chức này ghi nhận kể từ khi Thổ bắt đầu chiến dịch Lá chắn Euphrates ngày 24-8, đưa quân vào Syria tiêu diệt IS.



Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ tham gia chiến dịch Lá chắn Euphrates tại Syria. Ảnh: AFP



Ngày 22-12, IS công bố một đoạn video ghi hình cảnh IS thiêu sống hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị IS bắt được. Trước đó quân Thổ Nhĩ Kỳ đã thua trước IS trong ngày giao tranh 22-12 ở Al-Bad và tuyên bố sẽ trả thù cho 16 binh sĩ đã bị IS tiêu diệt. Quân Thổ và đồng minh là phe nổi dậy tại Syria đã giằng co mong chiếm thị trấn Al-Bad từ IS từ nhiều tuần nay.