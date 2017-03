2.500 quân IS bị tiêu diệt tại Fallujah

Ngày 17-6, chính phủ Iraq thông báo quân đội Iraq đã gần như giải phóng hoàn toàn TP Fallujah và chỉ còn lại một số ổ đề kháng lẻ tẻ. Tướng Haider al-Obeidi cho biết các kỹ sư công binh đang rà phá mìn bẫy trên đường phố và nhà cửa.

Theo AFP, tướng Abdul-Wahab al-Saadi tuyên bố nhưng không dựa trên căn cứ nào cả. Ước tính có 3.500-4.000 quân IS trong thành phố vào lúc quân đội Iraq tấn công. Phía quân đội Iraq khẳng định 15% quân IS là chiến binh nước ngoài và hơn 1.000 quân IS đã bị bắt sống.





Trong khi đó, đài truyền hình RT (Nga) dẫn nguồn từ đại tá quân đội Mỹ Christopher Garver ở Baghdad (Iraq) lại cung cấp thông tin khác. Ông cho biết quân đội Iraq chỉ mới làm chủ 1/3 Fallujah và ở địa bàn còn lại, giao tranh diễn ra rất ác liệt (ảnh), đặc biệt trong các khu dân cư ở phía bắc thành phố. Ông đánh giá quân IS chưa biểu hiện bại trận và đang chiếm các vị trí phòng thủ vững chắc.

Ngày 21-6 (giờ địa phương), Cao ủy LHQ về người tị nạn thông báo có hơn 85.000 người chạy trốn khỏi Fallujah và khu vực phụ cận từ đầu chiến dịch hành quân. Cơ quan này kêu gọi cấp 17,5 triệu USD để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người di tản.