275 binh sĩ Mỹ sẽ ở lại Philippines

Báo Trung Quốc đem kinh tế dọa thủ tướng Úc Ngày 14-4, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull đã đến Thượng Hải, bắt đầu chuyến công du đầu tiên đến Trung Quốc từ khi ông nhậm chức thủ tướng vào tháng 9 năm ngoái. Tháp tùng theo ông là phái đoàn kỷ lục gồm hơn 1.000 doanh nhân. Báo The Australian Financial Review (Úc) đưa tin trong bài diễn văn khai mạc Tuần lễ Úc tại Trung Quốc (ảnh), ông Malcolm Turnbull đã nhắn gửi đến Trung Quốc rằng trong quá trình phát triển cần phải mở cửa thị trường và tôn trọng luật pháp quốc tế.

Cùng ngày, báo China Daily của Trung Quốc nhắc lại trước khi sang Trung Quốc, ông Malcolm Turnbull đã nhận xét hoạt động triển khai quân sự của Trung Quốc ở biển Đông là phản tác dụng. Báo hăm he thủ tướng Úc cần thận trọng lưu ý đến quan điểm về vấn đề biển Đông và lợi ích kinh tế của Úc có thể sẽ bị thiệt hại nếu Úc cứ cứng rắn về vấn đề biển Đông. Trong khi đó, báo Stars and Stripes của Mỹ ngày 13-4 (giờ địa phương) dẫn nguồn tin từ quan chức quốc phòng Mỹ khẳng định đến ngày 7-4, Trung Quốc đã triển khai 16 máy bay tiêm kích J-11 trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Nguồn tin này nhận định đây không phải lần đầu Trung Quốc triển khai máy bay đến đảo Phú Lâm nhưng đây là lần triển khai máy bay nhiều nhất. Thông tin trên được công bố một ngày sau khi đài truyền hình Mỹ Fox News công bố ảnh vệ tinh của Công ty ImageSat International chụp hôm 7-4 cho thấy có hai máy bay J-11 của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm. _____________________________ 80% trong tổng ngân sách 50 triệu USD của năm đầu tiên (2016) thực hiện Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á được dành cho Philippines, đồng minh thân cận của Mỹ. Sáng kiến An ninh Hàng hải Đông Nam Á kéo dài trong thời gian năm năm với ngân sách 425 triệu USD nhằm giúp đỡ các nước Đông Nam Á cải thiện năng lực hàng hải.