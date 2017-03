28 người thương vong trong vụ tấn công lãnh sự quán Mỹ tại Afghanistan

Một người bị thương trong vụ tấn công đang được đưa ra khỏi hiện trường - Ảnh: BBC

Theo MINH ANH (TTO)



Một quan chức an ninh nói số thương vong có thể còn tăng lên.Dẫn các nguồn tin an ninh địa phương, Tân Hoa Xã cho biết những kẻ tấn công đã gây ra hai vụ đánh bom xe, tiếp theo đó là các vụ nổ súng nhằm vào lãnh sự quán.“Khoảng 4-5 phiến quân trang bị vũ khí hạng nặng và áo khoác chứa bom đã xông vào lãnh sự quán vào khoảng 5g15 sáng (giờ địa phương). Chúng kích hoạt hai chiếc xe bom và tìm cách vào bên trong kiểm soát tòa nhà. Sau đó là tiếng súng nổ”, một nguồn tin an ninh giấu tên nói với Tân Hoa Xã.Cũng theo nguồn tin này, ít nhất 5 người chết và 23 người bị thương trong vụ tấn công, nhưng không có người nước ngoài nào bị thương. "Tất cả các nhà ngoại giao Mỹ đều an toàn trong tòa nhà và không có nhân viên nước ngoài nào bị thương trong vụ tấn công", nguồn tin này nói.Ông cũng cho biết trong số người chết có một thường dân, hai nhân viên an ninh địa phương và hai kẻ tấn công; còn trong số người bị thương có 18 dân thường là người đi đường, hai bảo vệ và ba cảnh sát. "Số thương vong có thể còn tăng lên", ông nói.Ngoài gây thương vong về người, các vụ nổ đã làm hư hại tòa nhà lãnh sự quán cùng các nhà cửa gần đó. Một cột khói đen dày đặc cũng được nhìn thấy bốc lên từ hiện trường.Phía Taliban sau đó tuyên bố họ đã thực hiện vụ tấn công. Phát biểu với báo chí địa phương, người phát ngôn Taliban Zabiullha Mujahid nói có 5 chiến binh Taliban tham gia cuộc tấn công.Trong khi đó BBC đưa tin Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế do NATO dẫn đầu (ISAF) đã xác nhận trên Twitter về vụ tấn công và cho biết “toàn bộ quân địch đã bị giết”. Hiện ISAF và Lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan đã có mặt tại hiện trường.Theo phóng viên BBC tại Afghanistan, vụ tấn công - diễn ra ngay sau khi Mỹ kỷ niệm các vụ tấn công khủng bố ngày 11-9 - là một minh chứng về khả năng phá rối của Taliban ở Afghanistan dù đã 12 năm.