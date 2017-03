29 ngân hàng cần kiểm soát chặt

Mỹ có tám ngân hàng (JPMorgan Chase, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America, Bank of New York Mellon, Citigroup, Morgan Stanley, State Street).

Ở châu Âu có bốn ngân hàng Pháp (BNP Paribas, Crédit agricole, Société générale, BPCE), bốn ngân hàng Anh (HSBC, Barclays, Lloyds Banking Group, Royal Bank of Scotland), Credit Suisse và UBS (Thụy Sĩ), Commerzbank và Deutsche Bank (Đức), Dexia (Pháp-Bỉ), UniCredit (Ý), Santander (Tây Ban Nha), Nordea (Thụy Điển), ING Bank (Hà Lan).

Châu Á có ba ngân hàng Nhật (Mitsubishi UFJ FG, Mizuho FG, Sumitomo Mitsui FG) và Bank of China (Trung Quốc).

D.THẢO (Theo Reuters, Les Échos)