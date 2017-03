3 du khách Anh bị đánh ngất xỉu tại Thái Lan

(Nguồn: Youtube)

Tờ Daily Mail (Anh) đưa tin, một gia đình du khách người Anh gồm cặp vợ chồng 68 tuổi và 65 tuổi cùng cậu con trai đã phải nhập viện sau khi bị một nhóm thanh niên địa phương hành hung dã man trước sự thờ ơ của mọi người xung quanh hôm 13-4.

Sự việc xảy ra tại tại khu du lịch nổi tiếng Hua Hin trong lúc họ đang tham dự lễ hội đón năm mới truyền thống Songkran của người Thái.

Theo hình ảnh từ camera an ninh do cảnh sát công bố, gia đình ba người đang đi thì người con trai dường như va chạm với một thanh niên người Thái mà theo cảnh sát là do vô tình. Ngay lập tức thanh niên này đã nóng giận xô ngã cậu con trai xuống đường.

Thấy vậy, cặp vợ chồng người Anh kia đã lên tiếng nói chuyện, hai bên xảy ra tranh cãi. Sau đó, thanh niên người Thái này cùng với nhóm bạn đã xông vào đánh đập cả ba người đến ngất xỉu.

Hầu hết những người chứng kiến chỉ đứng nhìn, trừ một người cố gắng can thiệp nhưng cũng bị đánh.



Ba du khách Tây nằm ngất xỉu bên vệ đường. Ảnh: Telegraph

Ba nạn nhân trong vụ hành hung này sau đó được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Được biết một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Anh cho biết họ liên lạc với gia đình nạn nhân để cung cấp hỗ trợ và sẽ giữ liên lạc với nhà chức trách địa phương ở Thái để xem vụ việc được điều tra, giải quyết ra sao.



Theo Daily Mail, ba nạn nhân trên sức khỏe đã phục hồi và đã xuất viện.

Phát ngôn viên của Cơ quan du lịch Thái Lan (TAT) cho biết Cảnh sát Hoàng gia Thái đã bắt giữ sáu nghi phạm và buộc tội họ gây thương tích nghiêm trọng cho người khác hôm 17-4.

“Cảnh sát đang điều tra vụ việc và các nghi phạm sẽ sớm trình diện trước tòa. Nếu bị kết tội, các nghi phạm trên sẽ chịu trách nhiệm pháp lý hoàn toàn theo luật pháp Thái Lan” - người này nói.

Chaiyakorn Sriladecho, phát ngôn viên cảnh sát Thái Lan nói với AP rằng những thanh niên gây ra vụ việc trên xin lỗi gia đình người Anh trên và nói rằng họ sẽ không đánh người nếu không có hơi men trong người.