3 ngày ngừng bắn kết thúc, chiến sự tái diễn ở Aleppo

Hãng tin RIA Novosti (Nga) ghi nhận không có người dân hay tay súng nổi dậy nào rời khu vực phía đông Aleppo bị bao vây để theo tám hành lang nhân đạo thoát ra khỏi vùng chiến sự, trong khi ba ngày qua các xe phóng thanh cứ ra rả kêu gọi.





Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov khẳng định quân nổi dậy đã hăm dọa và ngăn cản không cho ai đến các hành lang nhân đạo. AFP ghi nhận do điều kiện an ninh không bảo đảm nên LHQ không thể tổ chức đưa 200 người bị thương ra khỏi khu vực phía đông Aleppo do quân nổi dậy kiểm soát. LHQ yêu cầu kéo dài thêm thời gian ngừng bắn đến ngày 24-10.

Sau khi thời hạn ngừng bắn chấm dứt, chiến sự đã bùng nổ ác liệt trở lại. Giao tranh tái diễn giữa quân đội chính phủ Syria và quân nổi dậy. Tiếng pháo nã dồn dập. Máy bay tiếp tục không kích (ảnh). Theo LHQ, trong bốn tuần các máy bay Nga và Syria không kích ác liệt, đã có 500 người chết và 2.000 người bị thương.