3 nghi can vụ Kim Jong-nam đã bay sang Dubai

Ít nhất 3 nghi can Triều Tiên liên quan vụ sát hại ông Kim Jong-nam, anh trai cùng cha khác mẹ của lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bỏ trốn sang Dubai từ Indonesia, Reuters dẫn thông tin từ người phát ngôn Văn phòng nhập cư Indonesia Agung Sampurno cho biết ngày 20-2.



Cụ thể, 3 nghi can nam giới Ri Jae Nam, Hong Song Hac, và Ri Ji Hyon đã bay từ sân bay Jakarta (Indonesia) sang Dubai trên chuyến bay mang số hiệu EK0359 cất cánh vào lúc 10 giờ 20 tối 13-2, vài giờ sau khi ông Kim Jong-nam bị sát hại. Nghi can nam giới thứ 4 chưa rõ hành tung.



Phó Tổng Thanh tra cảnh sát Malaysia Noor Rashid Ibrahim (trái) tại cuộc họp báo về diễn tiến vụ việc, ngày 19-2 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: AP



Ngày 19-2 cảnh sát Malaysia cũng xác nhận 4 nghi can nam giới đã rời khỏi Malaysia cùng ngày ông Kim Jong-nam bị sát hại tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, nhưng không nói rõ đi đâu. Trong khi đó báo The Star (Malaysia) nói rằng 4 nghi can này đã sang Jakarta, sau đó có thể về Triều Tiên, hoặc có thể sang Dubai, hoặc vùng Vladivostok của Nga.

Hiện cảnh sát Malaysia đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ việc, 2 nữ và 2 nam.