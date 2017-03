3 sinh viên VN trong vụ tai nạn xe buýt Seattle đã xuất viện

Rất may không có sinh viên Việt Nam nào thiệt mạng trong vụ tai nạn xe bus này. Theo VOV, số sinh viên Việt Nam thực tế trên xe vào phút chót là 23, khác với con số đăng ký ban đầu là 29.

Theo tờ The Seattle Times, tai nạn xảy ra do chiếc xe buýt chở học sinh trường North Seattle College và các sinh viên quốc tế va chạm với xe du lịch hãng Ride the Ducks trên cây cầu Aurora.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco dẫn thông báo của Văn phòng đối ngoại tại San Francisco (thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ), cho biết vụ tai nạn xảy ra vào lúc 11h13 sáng ngày 24/9/2015 (giờ địa phương). Tờ Seattle Times cho biết, 4 người đã thiệt mạng và khoảng 50 người bị thương, trong đó 12 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin Bộ Ngoại giao cung cấp cho báo chí, bà Cao Vũ Mai, Phó Tổng lãnh sự Việt Nam tại San Francisco đã đến thành phố Seattle giám sát tình hình. Được biết, có bốn sinh viên bị thương nằm trong số 23 sinh viên Việt Nam đang theo học tại trường North Seattle College đăng ký đi tham quan trước ngày khai giảng.



Hiện trường vụ tai nạn (Nguồn: The Seattle Times)

Ba trong số các sinh viên Việt Nam trên đã xuất viện, chỉ còn lại sinh viên bị thương nặng nhất là em Đinh Thị Nam Phương, 18 tuổi. Theo VOV, Phương bị thương ở đùi và đã được phẫu thuật. Hiện sinh viên này đã tỉnh táo và có thể nói chuyện được.

Bộ Ngoại giao cho biết, đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco cũng sẽ làm việc với Giám đốc Phòng sinh viên quốc tế của trường North Seattle Community College tiến hành mọi sự hỗ trợ cần thiết cho các sinh viên gặp nạn, đồng thời đang gấp rút tiến hành các thủ tục để thân nhân của sinh viên Nam Phương có thể tới Seattle trong thời gian sớm nhất.

Các gia đình có con, em tham gia chương trình trao đổi và học tập với trường North Seattle College cần biết thêm thông tin xin liên hệ theo đường dây nóng: 415-425-0228.

Báo The Seattle Times dẫn lời sinh viên Trang Nguyen, 18 tuổi, đến từ thành phố Vũng Tàu, cho biết cô đã không tham gia chuyến đi hôm 24-9 vì bị bệnh. Sau đó, cô biết được vụ tai nạn do một sinh viên đã nhắn tin trên Facebook. “Tôi đã nói chuyện với một sinh viên Việt Nam đi trên chiếc xe buýt thứ hai, sau chiếc gặp nạn. Cô ấy nói rất hoảng sợ nhưng không bị thương. Cô ấy còn nói có 1 hay 2 sinh viên Việt Nam trên chiếc xe buýt gặp nạn nhưng họ không bị thương nặng”.

Các nhân chứng cho biết chiếc xe du lịch hãng Ride the Ducks đang tiến về hướng bắc cây cầu rồi đột ngột lách mạnh sang bên trái, rồi va chạm với một trong hai chiếc xe bus chở học sinh. Hành khách trong xe toán loạn mở cửa xe thoát thân giữa các mảnh vỡ nằm ngổn ngang. Một nhóm các nhà điều tra từ Ban An toàn Giao thông Quốc gia ngày 25-9 đến Seattle để làm rõ vụ tai nạn.