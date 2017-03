BP cũng cam kết sẽ ký quỹ thêm một số tài sản nữa nếu khoản ký quỹ trên chưa đủ bảo đảm. Với việc này, BP gần như chắc chắn sẽ được Mỹ cho phép tiếp tục khoan giếng dầu trên vịnh Mexico.

Luật sư Kenneth Feinberg là người sẽ chính thức phụ trách điều phối quỹ đặc biệt 20 tỉ USD của BP vào ngày 23-8 tới. Lúc đó, quyền kiểm soát các trung tâm nhận khiếu nại bồi thường từ BP sẽ chuyển sang cho lực lượng phòng vệ bờ biển Mỹ.

Trong buổi tiếp hơn 300 người bị thiệt hại do dầu tràn tại Đại học West Florida (bang Florida) hôm 10-8, luật sư Kenneth Feinberg đã khuyên họ nên khiếu nại đòi bồi thường thay vì đi kiện vì như vậy sẽ được bồi thường nhiều hơn và nhanh hơn.

Biếm họa của Brian Adcock trên báo THE PRAGUE POSTcủa Cộng hòa Czech (But our hand’s are clean! = Nhưng tay chúng tôi sạch mà!)

Theo ông, các cá nhân và doanh nghiệp có hai giai đoạn khiếu nại. Ở giai đoạn một từ nay đến cuối năm, có thể yêu cầu bồi thường khẩn cấp một lần bằng sáu tháng thu nhập chứ không phải chi từng tháng như BP đang làm. Các cá nhân chứng minh được thiệt hại sẽ nhận được khoản bồi thường khẩn cấp 24 giờ sau khi nộp khiếu nại. Các doanh nghiệp sẽ được giải quyết trong một tuần.

Ngày 11-8, người quản lý BP tại bang Louisiana cho biết khoảng 10% đơn khiếu nại bồi thường có gian lận. Trước đó, chính quyền bang Louisiana cho biết số giấy phép đánh bắt cá thương mại (giấy tờ chính để BP xem xét bồi thường) được chính quyền bán cho ngư dân từ tháng 4 đến nay đã tăng vọt 60% so với cùng kỳ năm ngoái. Ba người đã bị bắt vì gian lận.

Ở giai đoạn hai từ đầu năm tới đến ngày 23-8-2012, các bên bị thiệt hại có thể đi kiện hoặc khiếu nại bồi thường lần hai cho các thiệt hại hiện tại và tương lai, đổi lại phải ký thỏa thuận từ bỏ vĩnh viễn quyền kiện BP.

Hiện chính phủ Mỹ đang thụ lý khoảng 300 đơn kiện BP ra tòa. Tòa án TP New Orleans (bang Louisiana) sẽ xét xử vì đây là bang bị thiệt hại nặng nhất. Đây là thắng lợi của các luật sư bên nguyên đơn bởi từ đầu BP hy vọng quyền xét xử sẽ thuộc về tòa án ở TP Houston (bang Texas), nơi BP đặt trụ sở và có quan hệ tốt với các thẩm phán.

Ngày 11-8, Liên minh Quốc gia trợ giúp người mắc bệnh tâm thần đã gửi thư cho luật sư Kenneth Feinberg đề nghị sử dụng quỹ đặc biệt 20 tỉ USD để bồi thường khoản thiệt hại về sức khỏe tâm thần. Các bang Louisiana, Alabama, Florida và Mississippi cũng đang đòi BP bồi thường thiệt hại sức khỏe tâm thần 10 triệu USD mỗi bang.

THIÊN ÂN(Theo FT, WashingtonIndependent, PR Newswire)