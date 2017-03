3000 chiến binh IS xây dựng 'vùng an toàn' tại Libya

Theo một báo cáo mới của Liên Hiệp Quốc, IS đang có đến 3000 quân đóng ở Libya. Chúng xem Libya như một trung tâm rút lui chiến lược cho các tân binh không đến được chiến trường chính tại Syria. Đồng thời nguồn tin cho biết một số thủ lĩnh cấp cao của IS được cho là đã ở Syria trong vài năm qua.



IS hiện đang hoạt động mạnh tại Libya. (Ảnh: AP)

Một bản báo cáo dài 24 trang, trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc kết luận: "Các chỉ huy IS ở Iraq và Syria xem Libya như là cơ hội tốt nhất để mở rộng cái gọi là ‘vương quốc hồi giáo’ của chúng. IS là một mối đe dọa ngắn hạn và dài hạn rõ ràng tại Libya".



Hiện tại Lybia đang có đến gần 100 nhóm phiến quân Hồi giáo đang hoạt động. (Ảnh: Reuters)

Con số chiến binh IS tại Lybia có thể sẽ tiếp tục tăng cao. Bản báo cáo nêu rõ: “IS rõ ràng có tham vọng kiểm soát thêm lãnh thổ Libya”. Kiểm soát được nước này sẽ cho phép các nhóm khủng bố như IS và al-Qaeda gây ảnh hưởng hơn nữa các cuộc xung đột đang diễn ra ở Bắc Phi và vùng Sahel, hình thành một vùng kiểm soát của IS bên ngoài Trung Đông.

Đất nước Libya đã chao đảo kể từ cuộc khủng hoảng bốn năm qua. Nội bộ nước này hiện vẫn bị chia rẽ bởi các chính phủ đối lập. Tobruk, một trong những TP phía đông Lybia, được sự ủng hộ quốc tế. Trong khi tại thủ đô Tripoli về phía tây lại được hỗ trợ bởi lực lượng phiến quân Hồi giáo. Sự chia rẽ và chiến tranh liên tục là nguyên nhân tạo ra mất an ninh và cơ hội cho IS phát triển ở đây.