3.000 chuyến bay bị hủy do bão tuyết ở Mỹ

Tại bang New Jersey và bang New York, các thống đốc bang đã ban bố tình trạng khẩn cấp. Trong ngày 2-1 (giờ địa phương), khoảng 3.000 chuyến bay bị hủy ở vùng đông bắc nước Mỹ do bão tuyết hoành hành. Riêng tại New York có hơn 500 chuyến bay bị hủy. Trời lạnh xuống dưới -13°C. Tuyết tại New York dày 10-20 cm.

Ba tuyến đường phải đóng cửa ban đêm.

Reuters đưa tin tại Boston (bang Massachusetts), nhiệt độ giảm xuống đến -21°C. Tuyết dày 20-36 cm. Thị trưởng Thomas Menino đã chỉ thị đóng cửa các trường công lập vào ngày 3-1. Lực lượng vệ binh đã được điều động. Dự kiến trời có thể lạnh đến -32°C ở bang Massachusetts. Tại bang Connecticut, thống đốc đã chỉ đạo các viên chức phải rời nhiệm sở từ 15 giờ đến 15 giờ 30 để dễ đi lại trên đường và giữa buổi sáng hôm sau mới được đi làm.

D.THẢO