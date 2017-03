32 thành viên IS thiệt mạng vì… mưa

Theo Daily Star ngày 2-12, một nguồn tin an ninh cho hay một trận mưa lớn trút xuống khu vực tỉnh Nineveh, ngoại ô thành trì Mosul của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq, khiến 10 quả mìn do chính nhóm khủng bố đặt phát nổ. Vụ nổ được cho là xảy ra ở ngoại ô Tal Afar của Mosul và giết chết 32 thành viên IS.



32 thành viên IS thiệt mạng vì trúng mìn do nhóm khủng bố đặt sau trận mưa lớn. Ảnh: Daily Star

Nguồn tin cho biết thêm các lực lượng pháo binh của liên quân có kế hoạch tận dụng bất lợi về thời tiết để tấn công các thành trì của nhóm khủng bố. Lực lượng liên quân đã và đang bao vây thị trấn Tal Abta từ tất cả mọi hướng và sắp tấn công nơi này.



Liên quân hy vọng sau khi giành lại quyền kiểm soát thị trấn Tal Abta sẽ tạo bàn đạp cho liên quân tiến vào giải phóng hoàn toàn TP Mosul. Các thành viên IS được nhìn thấy tháo chạy khỏi Mosul và châm lửa đốt những tài liệu quan trọng.