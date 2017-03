33 thợ mỏ Chile bị kẹt: Gia đình kiện chủ mỏ và thanh tra

Chiều 26-8 theo giờ địa phương, tức ngày thứ 21 kể từ lúc 33 thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 700 m dưới mỏ đồng San Jose tại TP Copiapo (Chile), đài truyền hình Nacional de Chile đã phát trích đoạn 5 phút trong đoạn phim video dài 45 phút ghi lại hình ảnh thợ mỏ. Trước đó, lực lượng cứu hộ đã thả máy ghi hình cỡ nhỏ xuống lỗ khoan khẩn cấp.

Trong đoạn phim ghi hình, các thợ mỏ tỏ ra khỏe mạnh. Họ vẫy tay, cười nói, ra dấu và hát quốc ca. Đây là lần đầu tiên hình ảnh thợ mỏ được công bố trên truyền hình. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Jaime Manalich, các thợ mỏ sút cân 8-10 kg nhưng sức khỏe vẫn tốt.

Cùng ngày, gia đình thợ mỏ Raul Bustos (đang bị kẹt dưới hầm mỏ) đã đệ đơn kiện Công ty San Esteban và cơ quan thanh tra chính phủ. Lý do: Công ty đã bỏ qua các quy định an toàn lao động, còn thanh tra chính phủ tắc trách trong công tác kiểm tra, đã cho phép hầm mỏ mở cửa trở lại vào năm 2008 dù mỏ vi phạm quy định an toàn.

Mỏ đồng San Jose, nơi 33 thợ mỏ bị kẹt ở độ sâu 700 m dưới lòng đất từ ngày 5-8. Ảnh: AP

Tòa án TP Copiapo đã yêu cầu đóng băng 1,8 triệu USD tài khoản của Công ty San Esteban để dự phòng chi trả bồi thường. Giám đốc Công ty Alejandro Bohn đã tuyên bố phủ nhận trách nhiệm. Ông nói đây không phải lúc để đổ lỗi hoặc yêu cầu xin lỗi.

Trong khi đó, luật sư của công ty tuyên bố công ty đang đứng trước nguy cơ phá sản và không có khả năng trả lương nếu hầm mỏ bị đóng cửa. Hãng tin AP đã đặt câu hỏi: Làm thế nào mà một doanh nghiệp không ổn định tài chính lại được chính phủ Chile cấp phép hoạt động, nhất là trong ngành công nghiệp hàng đầu của Chile?

Trong cuộc phỏng vấn ngày 27-8, nghị sĩ Baldo Prokurica thuộc Ủy ban Hầm mỏ Thượng viện đã chỉ trích chính phủ phớt lờ đề nghị tăng cường thanh tra hầm mỏ của ông. Ông nói năm 2007, Công ty San Esteban đã bị phạt và hầm mỏ San Jose đã bị đóng cửa sau vụ nổ làm một thợ mỏ thiệt mạng. Năm sau đó, hầm mỏ San Jose vẫn mở cửa trở lại dù không tuân thủ quy định.

Hãng tin Reuters ngày 26-8 đưa tin chính phủ Chile đã đóng cửa 30 hầm mỏ do lo ngại không bảo đảm an toàn sau vụ sập hầm mỏ San Jose. Số hầm mỏ bị đóng cửa có công suất bằng 0,04% tổng sản lượng khai thác, tức 2.000 tấn đồng/năm.

Hãng tin AP cùng ngày dẫn nguồn từ chính phủ Chile cho biết trong ba năm 2007-2009, mỗi năm bình quân có 39 thợ mỏ thiệt mạng trong khi trong năm 2002-2006, số thiệt mạng bình quân thấp hơn, chỉ 30 người.

Ngày 27-8, Tập đoàn Khai thác đồng quốc gia Chile (CODELCO) cho biết sẽ hỗ trợ một máy khoan Strata 950 nặng 40 tấn để cứu thợ mỏ bị kẹt. Loại máy khoan này thường được sử dụng để khoan đường thông khí của hầm mỏ. Máy bắt đầu hoạt động vào ngày 28-8, sẽ khoan một đường hầm rộng 63 cm. Đây là thách thức lớn vì bình thường máy chỉ khoan từ dưới hầm mỏ đi lên chứ không phải từ trên xuống.

THANH ANH (Theo AP, BBC, Bloomberg)