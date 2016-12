34 người thiệt mạng trong đêm Giáng sinh vì rượu dỏm

Ngày 28-12, cảnh sát Pakistan bắt giữ ba người đàn ông với cáo buộc sản xuất rượu giả tại nhà khiến 34 người thiệt mạng trong đêm Giáng sinh 24-12.

AFP dẫn lời quan chức cảnh sát Atif Imran, đang điều tra vụ việc, cho biết đường dây sản xuất rượu giả có bốn người, bản thân nhóm người này cũng uống sản phẩm rượu giả mà mình làm ra.

“Chúng tôi đã xác định có bốn người sản xuất và phân phối rượu giả. Một trong bốn nghi can đã chết vì ngộ độc, hai nghi can đang nguy kịch, nghi can thứ tư đang bị giam” - theo ông Imran.

Nghi can bị cảnh sát giam đã thừa nhận việc làm rượu giả, rằng đã cho vào dung dịch rượu giả 20 lít nước hoa dùng xoa mặt sau khi cạo râu cùng nhiều hóa chất khác.



Người Công giáo Pakistan khiêng quan tài của một trong những nạn nhân thiệt mạng vì ngộ độc rượu giả tại thị trấn Toba Tek Singh ngày 27-12. Ảnh: DAILY MAIL

Vụ việc xảy ra tại khu người Công giáo ở thị trấn Toba Tek Singh, cách thủ đô Islamabad 340 km về phía nam. Ngoài số người thiệt mạng, còn có hơn 100 người phải nhập viện vì bị ngộ độc. Đây được xem là một trong những vụ ngộ độc rượu nghiêm trọng nhất Pakistan.

Tại Pakistan, việc mua bán rượu được quản lý khá nghiêm ngặt. Trong khi người giàu thường mua rượu ngoại ở thị trường chợ đen với giá cao, người nghèo thường mua các loại rượu sản xuất nhỏ lẻ, lén lút tại nhà. Những loại rượu giả này thường chứa methanol - một chất hóa học thường dùng như một chất chống đông và như một nhiên liệu. Vì thế các vụ ngộ độc thường hay xảy ra.

Tháng 10 vừa rồi, 11 người chết sau khi uống rượu độc tại một buổi tiệc ở tỉnh Punjab. Tháng 10-2014, 29 người chết sau khi uống rượu có chứa methanol trong một kỳ lễ.