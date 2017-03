38 du khách Việt Nam kẹt lũ đã an toàn

Sáng 14-7, 38 du khách Việt Nam bị mắc kẹt do mưa lũ ở huyện Văn, TP Lũng Nam, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) từ ngày 12-7 đã về đến TP Tây An thuộc tỉnh Thiểm Tây an toàn.

Tân Hoa xã (Trung Quốc) đưa tin 38 du khách Việt Nam nêu trên nằm trong số hơn 140 du khách bị mắc kẹt ở thị trấn Ngọc Lũy thuộc huyện Văn từ 9 giờ tối 12-7 khi đoàn xe đưa đến tham quan khu thắng cảnh Cửu Trại Câu ở tỉnh láng giềng Tứ Xuyên. Nguyên nhân mắc kẹt do mưa lũ làm sạt lở nhiều đoạn trên tuyến đường cao tốc quốc gia 212 dẫn đến khu Cửu Trại Câu.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền TP Lũng Nam và huyện Văn đã điều động công an cùng lính cứu hỏa đến phong tỏa con đường bị sạt lở, hướng dẫn xe cộ chuyển hướng.

Xe ủi dọn dẹp đất đá sạt lở trên một đoạn cao tốc 212 ở huyện Văn dẫn đến khu thắng cảnh Cửu Trại Câu. Ảnh: GANSU DAILY

Đến 11 giờ tối cùng ngày, đoàn du khách đã rút về nghỉ tại thị trấn Bích Khẩu thuộc huyện Văn (cách Cửu Trại Câu 200 km) để chờ sửa đường. Chính quyền địa phương đã cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế cho các du khách. Ngày 13-7, nhóm du khách Việt Nam đã quyết định hủy chuyến thăm Cửu Trại Câu và lên đường về Tây An.

Các tỉnh miền Tây Trung Quốc gồm Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây và Vân Nam phải hứng chịu mưa bão suốt một tuần qua. Mưa bão gây lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua ở Tứ Xuyên.

Theo Nhân Dân Nhật Báo (Trung Quốc), Bộ Dân chính cho biết tại tỉnh Thiểm Tây, mưa lũ làm 24 người chết và bốn người mất tích. Tại tỉnh Sơn Tây, bốn người chết trong mưa lũ.

Tại tỉnh Vân Nam ngày 14-7, tám du khách Trung Quốc thiệt mạng và 19 người bị thương khi xe du lịch bị lật tại thung lũng ở châu tự trị Tây Song Bản Nạp. Nguyên nhân do mưa lớn, đường trơn, xe mất độ bám.

Trong khi đó ngày 14-7, sau khi đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, bão Soulik tiếp tục di chuyển vào tỉnh Giang Tây. Bão đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới với sức gió 64,8 km/giờ, tuy nhiên Trung tâm Khí tượng quốc gia cảnh báo mưa lớn sẽ xảy ra ở ba tỉnh Giang Tây, An Huy và Hồ Bắc.

Tổng cộng bão Soulik đã ảnh hưởng 400.000 người ở tỉnh Phúc Kiến và 410.000 người ở tỉnh Chiết Giang.

Hãng tin CNA đưa tin tính đến ngày 14-7, số thương vong do bão Soulik gây ra tại lãnh thổ Đài Loan đã lên đến ba người chết và 123 người bị thương. Thiệt hại nông nghiệp ước tính khoảng 13,5 triệu USD. Mưa lũ cuốn phăng một đoạn đường dẫn đến một ngôi làng ở thị trấn Đại Hồ thuộc huyện Miêu Lật làm 61 người bị cô lập. Chính quyền địa phương đang khẩn trương mở đường tiếp tế cho dân.

THẠCH ANH