(PL)- Tổng thống Obama tuyên bố chiến dịch tái chiếm Mosul từ tay IS là trận đánh hết sức khó khăn, tuy nhiên chắc chắn IS sẽ bị tiêu diệt và trận này sẽ đánh dấu ngày tàn của IS.

Ngày 18-10 (giờ địa phương), người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết quân IS đã ép buộc người dân Mosul ở lại TP để dùng dân làm lá chắn sống, do đó không thấy có chuyện dân tản cư ồ ạt. Trong khi đó, bộ máy tuyên truyền của IS đã phát tán băng video tuyên bố sẽ chiến thắng Mỹ tại Mosul. Tại cuộc họp báo ngày 19-10, tướng Talib Shaghati, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Iraq, cho biết theo thông tin tình báo, có 5.000-6.000 quân IS cố thủ trong Mosul. Con số này chính xác hơn số liệu trước.

Về diễn biến chiến dịch hành quân, các lực lượng Iraq đang tiến quân từ hai cánh (ảnh). Ở cánh phía nam, quân đội chính phủ Iraq xuất phát từ TP Qayyarah (cách Mosul 70 km), nơi đặt căn cứ chỉ huy hành quân của quân đội Iraq. Các binh sĩ tiến dọc theo sông Tigris. Cánh phía đông do lực lượng người Kurd đảm trách xuất phát từ Khazir với mục tiêu áp sát Qaraqosh. Liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu sẽ yểm trợ bằng không quân và huấn luyện cho quân đội Iraq. Tuy nhiên, các đơn vị đặc nhiệm Mỹ, Anh, Pháp cũng đã có mặt trên chiến trường Mosul. Sáng 18-10, xe tăng của quân đội Iraq đã tiến vào Karamless và Qaraqosh thuộc tỉnh Nineveh. IS đã kiểm soát hai địa phương này từ tháng 8-2014. Giao tranh vẫn đang diễn ra. Người phát ngôn lực lượng chống khủng bố Iraq đánh giá quân IS đã chống trả bằng nhiều vụ đánh bom tự sát nhưng chiến dịch tấn công Mosul vẫn diễn ra đúng kế hoạch. Euronews ghi nhận tiến độ hành quân chậm lại do quân IS gài rất nhiều mìn bẫy. Trong ngày thứ hai của chiến dịch tái chiếm Mosul (bắt đầu từ ngày 17-10), quân đội Iraq chỉ còn cách Mosul 20 km. Dù vậy, Mosul vẫn chưa bị bao vây hoàn toàn. Ở khu vực tây bắc Mosul có một hành lang ra vào được sử dụng để dân thường tản cư khỏi TP hoặc quân IS có thể rút chạy về căn cứ của chúng ở Raqqa (Syria). Ngày 20-10, Pháp và Iraq sẽ tổ chức cuộc họp cấp bộ trưởng cùng khoảng 20 nước để chuẩn bị tương lai chính trị cho Mosul. TNL