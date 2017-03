6 thảm họa tình báo của Mỹ thời Obama

Trong một số trường hợp, các quan chức Mỹ đã phản ứng sai lầm với những cảnh báo của tình báo về những mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia Mỹ, trong những trường hợp khác bản thân tình báo Mỹ sai lầm, tờ Washington Free Beacon viết khi liệt kê những thất bại lớn của tình báo Mỹ trong thời cầm quyền của Obama.

Tổng thống Mỹ Barack Obama.

1. Các phần tử Hồi giáo ở Iraq



Đứng vị trí đầu tiên là cuộc nổi loạn của các phần tử Hồi giáo ở Iraq. Báo chí Mỹ cho rằng, các cơ quan tình báo nước này “thường coi thường” các khả năng chiến đấu của các tay súng của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo Iraq và Levant” (ISIL).



Chính quyền Mỹ đã bị bất ngờ khi nghe tin chiến thắng của các tay súng Hồi giáo trước dân quân người Kurd và cuộc tàn sát người Kurd tộc Yazid. Điều đó đã buộc Obama phải cho phép không kích các vị trí của phiến quân Hồi giáo và tổ chức cứu trợ nhân đạo bằng đường không.



Việc cắt giảm cán bộ tình báo sau khi rút quân Mỹ khỏi Iraq đã làm hạn chế khả năng của tình báo Mỹ trong khu vực.



Bản thân Obama đã thừa nhận các đánh giá của tình báo Mỹ bị tụt hậu so với hành động thực tế của các tay súng Hồi giáo.



2. Crimea



Giữ vị trí thứ hai là “cuộc xâm lược Crimea của Nga”. Ngày 27/2/2014, cộng đồng tình báo Mỹ thông báo, Tổng thống Nga Vladimir Putin chắc chắn không phái quân đội vào Ukraine. Trong khi đó, trên thực tế, quân Nga ngay hôm sau đã tiến vào bán đảo Crimea, chiếm giữ 2 sân bay và đưa đến bán đảo một số máy bay và trực thăng.



“Ông ấy cứ như đứa trẻ cầm lon xăng và bao diêm, và ông ấy cười, khi Obama cố đọc các bài diễn thuyết về việc lửa nguy hiểm như thế nào, - một cựu tình báo viên Mỹ nói về Putin. - Và trên thực tế, Putin ném những vỏ chuối xuống đất, còn Obama thì trượt trên từng cái vỏ chuối đó. Tôi chưa bao giờ tầng thấy chuyện như thế”.



3. Assad



Đứng thứ ba trong danh sách các thất bại của tình báo Mỹ là việc Tổng thống Syria Bashar al-Assad giành lại vị thế đã mật.



Tại cuộc họp báo vào tháng 3/2014, ông Obama tuyên bố rằng, vấn đề không phải là liệu Assad có rời khỏi chức vụ của mình mà là ở chỗ khi nào điều đó xảy ra. Các tuyên bố này đã dựa trên thông tin do tình báo Mỹ cung cấp.



Tuy nhiên, vào tháng 12/2013, tờ The Wall Street Journal cho hay, Assad “có thể giữ được quyền lực trong tương lai gần”, Iran và Hezbollah có thể giúp ông ta làm việc này.



Các quan chức quân đội Mỹ và CIA kêu ca rằng, chính quyền Obama không cung cấp vũ khí để chống Assad.



Ngoài ra, “chính quyền Nga, Iran và Trung Quốc đã bắt đầu nói về chuyện Mỹ có vẻ yếu ớt thế nào trên trường quốc tế”, sau khi Obama quyết định không tấn công quân sự vào các lực lượng của Assad với cớ báo thù cho các cuộc tấn công hóa học.



4. Kim Jong-un



Tiếp theo là việc tập trung quyền lực trong tay nhà lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un.



“Gần như tất cả những gì các cơ quan tình báo Mỹ và các nhà quan sát tình hình Bắc Triều Tiên đã nghĩ về nhà lãnh đạo trẻ của nước này hóa ra đều sai bét”, tờ New York Times kết luận.



Nhà lãnh đạo trẻ bất ngờ hành quyết ông chú lão luyện nhất của mình và hàng chục địch thủ khác, đồng thời đẩy mạnh các chương trình tên lửa và hạt nhân.



5. Quân đội Trung Quốc



Hiện đại hóa quân đội Trung Quốc là một thất bại nữa của tình báo Mỹ, theo tờ Washington Free Beacon. Tháng 4/2012, chính quyền Mỹ đã thừa nhận rằng, phần lớn những hình dung về Trung Quốc đưa ra hồi đầu thế kỷ là sai.



Tình báo Mỹ đã bị bất ngờ trước các nghiên cứu quân sự mới của Trung Quốc, trong đó có tàu ngầm tiến công, các hệ thống chống vệ tinh và tiêm kích thế hệ mới,



Chính quyền Obama bị chỉ trích gay gắt nhất vì không thể ngăn chặn cuộc tấn công vào phái bộ ngoại giao Mỹ ở Benghazi, Libya vào ngày 11/9/2012. Kết luận của ủy ban điều tra Thượng viện công bố vào tháng 1/2014 nói rằng, lẽ ra đã có thể tránh được cuộc tấn công vì tình báo đã nhiều lần thông báo về hoạt động khủng bố ở Libya. Từ tháng 8/2012, CIA đã cảnh báo về hoạt động của các phần tử Hồi giáo ở Benghazi và về việc các cơ sở của Mỹ được bảo vệ kém.



6. Nhập cư bất hợp pháp



Làn sóng di dân bất hợp pháp chưa từng có vào Mỹ cũng là bất ngờ đối với chính quyền Mỹ. Washington Post cho hay, các cơ quan liên bang đã không sẵn sàng với việc nhập cảnh trái phép của hơn 57 ngàn trẻ vị thành niên từ Trung Mỹ từ đầu năm.



Mặc dù nhiều lần được các cơ quan an ninh biên giới cảnh báo, cố vấn của Obama, bà Cecilia Munoz đã nói rằng, “không ai có thể dự báo được quy mô như thế”.

Theo Vietnamdefence