62 người nghi nhiễm virus bí ẩn chết người tại Ai Cập

Trang The Cairo Post dẫn lại tuyên bố của Bộ Y tế Ai Cập, theo đó “danh tính” loại virus đã làm ba người dân tại vùng Thượng Ai Cập tử vong hiện vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải. Phát ngôn viên của Bộ Y tế Ai Cập Khaled Megahed trả lời kênh truyền hình Youm7 cho biết:



“Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm ra được một lý giải hoặc định nghĩa khoa học rõ ràng nào cho chứng bệnh hoặc loại virus chết người đã gây nên những trường hợp tử vong này. Các triệu chứng của những bệnh nhân đều tương tự bị sốt. Tuy nhiên, các chất kháng sinh được truyền cho những bệnh nhân đều hoàn toàn vô ích”.



Hiện các bệnh viện tại Ai Cập đã xác định được 62 trường hợp có cùng triệu chứng với ba ca tử vong vì loại virus bí ẩn. Ảnh: Youm7

Hôm 14-10, một cụ bà tại làng Dashlout, cách thủ đô Cairo 310 km, đã tử vong với cùng các triệu chứng với hai ca tử vong trước đó, cũng do loại virus bí ẩn này. Theo Bộ Y tế Ai Cập, nguồn nước máy tại những ngôi làng của các bệnh nhân đã tử vong là “100% an toàn để uống”. Do vậy, nguồn nước có thể được loại trừ khỏi danh sách các nguyên nhân gây bệnh.

Khaled Megahed cho biết: “Để ngăn nguy cơ bùng phát dịch, 62 trường hợp hiện đang có cùng triệu chứng ở Dashlout và hai ngôi làng lân cận đã được xác định và chuyển đến bệnh viện để theo dõi”. Hiện các bệnh nhân đang chờ kết quả kiểm nghiệm mẫu máu để tiếp tục điều trị.