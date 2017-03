8 bí mật hàng không ít hãng muốn tiết lộ

Sau khi tốn cả núi tiền để mua vé máy bay và lên lịch trình cho chuyến đi, một số du khách tới sân bay và bất ngờ nhận được tin không thể check-in do đã hết chỗ. Phản ứng thường thấy nhất là bực bội nhưng ít ai biết về những quyền lợi khi rơi vào tình huống này. Dưới đây là những bí mật được trang Thrillist tổng hợp, chia sẻ sự thật mà không hãng hàng không nào muốn tiết lộ với công chúng.



Hãng hàng không có thể phải bồi thường số tiền lớn cho hành khách nếu làm họ bị nhỡ chuyến. Ảnh:Usatoday.

1. Bồi thường bằng phiếu khuyến mại

Thông thường, các hãng bay bán vé dư so với số ghế quy định trên phi cơ, dự phòng trường hợp khách bỏ chuyến. Vì vậy, dù đã đặt vé trước nhưng tới hôm check-in, bạn vẫn có thể bị từ chối với lý do máy bay đã kín chỗ.

Nếu đang ở Mỹ, du khách có thể được bồi thường số tiền lên tới 1.300 USD, áp dụng trong trường hợp hãng bay không thể bố trí chuyến khác cho bạn trong vòng 2 giờ đồng hồ sau đó. Nhiều hãng hàng không muốn “né” việc thanh toán bằng tiền mặt nên thường đưa ra phiếu quà tặng, khuyến mãi du lịch thay thế.

2. Hãng bay có thể chi rất nhiều tiền bồi thường

Trong trường hợp hãng hàng không làm bạn nhỡ chuyến và phải sắp xếp cho lên máy bay khác, họ vẫn sẽ phải bồi thường số tiền gấp 2 lần giá trị tấm vé một chiều, có thể lên tới 650 USD. Cho dù bạn có tới trễ cả vài tiếng đồng hồ so với thời gian gốc, chuyện bồi thường vẫn không thay đổi.

3. Thứ 3, 4, 7 luôn là ngày giá vé rẻ nhất

Các máy bay thường chở ít khách hơn vào một số ngày nhất định trong tuần, gồm các thứ 3, 4 và 7. Vì lẽ này, chuyến bay nào hầu như cũng còn dư chỗ. Bạn đừng ngạc nhiên nếu mua vé vào những ngày này là được giá rẻ.

4. Du khách có thể hủy chuyến ngay cả khi đã đặt vé

Với nhiều hãng hàng không, du khách có thể thay đổi hoặc hủy chuyến trong vòng 7 ngày trước khi khởi hành và thậm chí còn được hoàn 100% tiền. Một vài trường hợp ngoại lệ, đáng chú ý có thể kể đến American Airlines với thời gian giữ chỗ là 24h hay Southwest Airlines còn có chính sách hoàn tiền nếu du khách thay đổi quyết định vào phút chót, ngay trước thời điểm máy bay sắp cất cánh.

5. Thời gian chậm trả hành lý có thể tính bằng rất nhiều tiền



Làm du khách lỡ kế hoạch do hành lý bị kẹt tại sân bay, các hãng hàng không cũng phải chi nhiều tiền để bồi thường

Trường hợp hạ cánh xuống mặt đất, hành lý của bạn chưa xuất hiện và còn bị kẹt đâu đó (không phải bị thất lạc), các hãng bay có thể phải trả tiền bồi thường 25-50 USD mỗi ngày. Theo Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, con số như vậy là chưa đủ để đền bù vì làm nhỡ hành trình trượt tuyết hay một đám cưới hoặc chuyến công tác quan trọng của doanh nhân nào đó.

Tính toán của cơ quan này cho thấy các hãng hàng không có thể phải chi tới 3.300 USD nếu chậm trả hành lý cho các hành khách trên chuyến bay nội địa.

6. Du khách có thể rời máy bay ngay trên đường băng

Nếu phi cơ phải đứng chôn chân trên đường băng vì một số lý do nhất định như hỏng hóc động cơ quá 3-4 tiếng, các du khách được phép tự do đi lại và rời máy bay, xuống đường băng dạo chơi. Các hãng bay cũng bắt buộc phải cung cấp đủ thức ăn và nước uống cho bạn trong suốt thời gian này.

7. Du khách có thể được hưởng dịch vụ cao cấp miễn phí

Trường hợp hãng bay hoãn chuyến và vì một lý do nào đó, họ buộc phải chuyển bạn sang máy bay khác, mọi chi phí liên quan thường do chính đơn vị hàng không chi trả. Một vài hành khách sẽ may mắn được thăng hạng ghế lên thương gia nếu chiếc máy bay thứ 2 do hãng hàng không sắp xếp đã kín chỗ ngồi phổ thông.

8. Vé không hoàn tiền vẫn có thể nhận bồi thường

Một số trường hợp hoãn, hủy chuyến do hãng hàng không gây ra, du khách hoàn toàn được quyền đòi bồi hoàn tiền vé máy bay ngay cả khi bạn đã mua loại “không bồi hoàn”. Điều này áp dụng cả cho “lỗi” trên hành trình, chẳng hạn bạn mua vé bay thẳng nhưng cuối cùng lại phải quá cảnh ở một phi trường khác.

Theo VnExpress