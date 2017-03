80 người bị thương vì bom khí độc clo ở Syria

Hơn 80 người bị thương, khó thở nghiêm trọng vì một vụ tấn công bằng bom khí độc clo ở TP Aleppo (Bắc Syria) ngày 6-9, hãng tin CNN (Mỹ) dẫn thông tin từ tổ chức cứu hộ Bảo vệ Công dân Syria. Thông tin này cũng được tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria (Anh) xác nhận.



Những đoạn video do tổ chức Bảo vệ Công dân Syria cho thấy trong số người bị thương có nhiều trẻ em. Các nạn nhân được cấp cứu, cung cấp ôxy tại một bệnh viện dã chiến. Video ghi lại cảnh lực lượng cứu hộ dùng vòi rửa người cho một cậu bé sau khi cứu được cậu từ dưới đống đổ nát.

Đoạn video của tổ chức Bảo vệ Công dân Syria cho thấy dân thường Syria thành nạn nhân của bom khí độc clo. (Nguồn: YOUTUBE)

Một đoạn video khác của Trung tâm Truyền thông Aleppo ghi hình ảnh một nam giới nằm bất động tại bệnh viện dã chiến trong lúc nhân viên y tế cố bơm ôxy vào phổi người này.

Chưa rõ bên nào đã thả bom khí độc clo. Khu vực bị đánh bom khí độc clo ở Aleppo do phe nổi dậy kiểm soát.

Đây không phải là lần đầu tiên người dân Aleppo trở thành nạn nhân của bom khí độc clo, những vụ tương tự cũng đã từng xảy ra trước đây.



Một bé gái được cấp cứu do bom khí độc clo ở Aleppo ngày 6-9. Ảnh: CNN



Một cuộc điều tra của LHQ cuối tháng 8 kết luận vũ khí hóa học từng được sử dụng ở Syria, do cả không quân chính phủ Syria và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sử dụng. LHQ có bằng chứng cho thấy quân chính phủ Syria từng hai lần sử dụng bom khí độc clo, IS từng một lần sử dụng khí mù tạc.



Phe nổi dậy kiểm soát phần lớn Aleppo từ tháng 7-2015. Vài tháng nay phe chính phủ tăng cường bao vây phe nổi dậy với mục tiêu chiếm lại Aleppo, gây ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo khi dân thường phải chịu hệ lụy liên đới là bị phong tỏa nguồn cung cấp thực phẩm, nước, nhiên liệu, thuốc men.