80 nhà hàng bị kiện, McDonnal gặp 'đại hạn'

Khoảng 17% trong số 200 mẫu thức ăn không đạt tiêu chuẩn y tế



"Sau khi kiểm tra chuỗi cửa hàng McDonald, Cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người Liên bang Nga đã truy cứu tránh nhiệm đối với 80 trường hợp sai phạm có cả nhân viên công chức và cá nhân.

Một nghiên cứu, điều tra đối với 228 mẫu sản phẩm cho ra kết quả 17% trong số đó không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định, khoảng 6,5% được xem là đạt an toàn." - theo trích dẫn từ cơ quan giám sát.

Giám đốc bộ phận PR của McDonald tại Nga, ông Svetlana Polyakova phát biểu rằng tất cả các nguyên vật liệu thô và sản phẩm đông lạnh của chúng tôi đều được kiểm định kỹ lưỡng theo các quy định an toàn của Liên bang cũng như tiêu chuẩn nội bộ của công ty, trong đó có cả tiêu chuẩn vi sinh học.

"Để kiểm soát chất lượng, độ an toàn của thực phẩm, chúng tôi luôn luôn sử dụng nhiều phòng thí nghiệm riêng biệt. Kết quả kiểm tra các mẫu thử luôn đảm bảo được độ an toàn sản phẩm. Đến nay, điều quan trọng đối với chúng tôi chính là việc nhận được báo cáo hoàn chỉnh từ Cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người Liên bang để tìm ra lý do tại sao lại có sự khác biệt trong kết quả thử nghiệm."

Vào cuối tháng Tám, Cơ quan giám sát Liên bang Nga về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và an sinh con người Liên bang đưa ra đề nghị thực hiện kiểm định an toàn vệ sinh môi trường đối với 18 chuỗi thức ăn nhanh tại miền trung nước Nga. Tính đến nay, theo kết quả kiểm định, chính quyền đã cho đóng cửa 8 cửa hàng tại khu vực Moscow, Sochi, Yekaterinburg và Volgograd.



Người người đi ngang qua những cửa hàng đã bị đóng cửa tại Moscow - Liên bang Nga ngày 21 tháng 08 (Reuters/ Maxim Zmeyev)

McDonald hiện có hơn 430 cửa hàng trong 75 khu vực của Liên bang Nga. Tập đoàn McDonald được thành lập vào năm 1940, là công ty cung cấp dịch vụ thức ăn nhanh lớn nhất trên thế giới.

Các tổ chức sức khỏe và người tiêu dùng quốc tế đã lên án chỉ trích công ty này vì thực đơn và chỉ nhằm vào lợi ích doanh thu mà bỏ qua nhiều vấn đề khác.

McDonald gặp khó khăn nhất trong lịch sử phát triển hơn thập kỉ qua

Trang tin tức RT nhận định "Người khổng lồ" ngành thức ăn nhanh McDonald đang trải qua sự sụt giảm mạnh doanh thu trên toàn cầu, bởi việc một loạt các cửa hàng bị đóng cửa tại Nga và vụ 'bê bối thịt thối' tại Trung Quốc.

Lợi nhuận của một số các cửa hàng hoạt động hơn 13 tháng trong tháng 8 sụt giảm mạnh hơn so với dự đoán, khoảng 3,7%. Đây là mức giảm tháng lớn nhất kể từ năm 2003, theo phân tích thị trường từ Bloomberg.

Tại châu Âu, nơi mang đến 40% lợi nhuận cho McDonald, mức sụt giảm là 0,7%. Nguyên nhân chủ yếu gây ra tình trạng này liên quan đến việc các tổ chức y tế yêu cầu ngừng hoạt động 12 cửa hàng, trong đó có cả cửa hàng đầu tiên tại Moscow và cái thứ 2 tại Sochi. Thanh tra y tế Liên bang cũng đang điều tra điều kiện vệ sinh, an toàn thực phẩm tại 100 cửa hàng trên toàn quốc.

Việc đóng cửa 3 trong số nhiều cửa hàng của McDonald diễn ra cùng thời điểm với lệnh cấm vận được Nga đưa ra dành cho hàng nông sản của Hoa Kỳ, EU, Canada, Úc và Na Uy để trả đũa lại những biện pháp trừng phạt chính trị của phương Tây về cáo buộc dính đến xung đột Ukraine của Moscow.

Người khổng lồ thức ăn nhanh cho hay họ sẽ làm tất cả mọi thứ trong khả năng để tiếp tục hoạt động kinh doanh tại Nga. McDonald có khoảng 440 cửa hàng hơn 35 ngàn lao động tại Nga, đây là một trong 7 thị trường đứng đầu, ngoài Hoa Kỳ và Canada. Các cửa hàng thu về được hơn 1,5 tỷ đô, với một triệu lượt phục vụ khách hàng hằng ngày, theo báo cáo thường niên vào năm 2013.