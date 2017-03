800 người tị nạn trên đảo Manus chưa biết về đâu

(PL)- Ngày 17-8, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O’Neill thông báo Papua New Guinea và Úc đã nhất trí đóng cửa trại tị nạn trên đảo Manus (Papua New Guinea).

Một trại khác của Úc trên đảo quốc Nauru vẫn hoạt động. Bộ trưởng Nhập cư Úc Peter Dutton xác nhận thông tin trên nhưng không nêu rõ cụ thể thời gian. Trại tị nạn trên đảo Manus là nơi cư trú của những người muốn nhập cư vào Úc trái phép. Hiện trong trại còn 800 người tị nạn. Bộ trưởng Peter Dutton khẳng định Úc dứt khoát không tiếp nhận số người này và Úc ủng hộ các đối tượng này nhập cư vào Papua New Guinea hay hồi hương. Ông cũng thông báo đã trả về nguyên quán sáu công dân Sri Lanka đi trên tàu định vào Úc trái phép. Theo luật của Úc, người tị nạn nước ngoài muốn vào bờ biển Úc nhưng bị chặn trên biển sẽ bị chuyển đến các trại tị nạn do Úc đầu tư xây dựng trên đảo Manus hay đảo quốc Nauru. LHQ và nhiều tổ chức nhân quyền đã chỉ trích điều kiện sống tệ hại trong các trại này. TNL