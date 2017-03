87 người chết vì nổ mỏ than ở Trung Quốc

Khói bốc ra từ một lối xuống mỏ than vào tối 21/11. Ảnh: Xinhua.

Xinhua cho biết, vụ nổ xảy ra khi 528 công nhân đang làm việc dưới mỏ than Xinxing tại thành phố Hạc Cương, tỉnh Hắc Long Giang vào khoảng 2h30 sáng 21/11. Mỏ than này cách mặt đất 500 m và thuộc quyền sở hữu của Longmei - một tập đoàn nhà nước. Cục An toàn lao động Trung Quốc cho hay 418 người may mắn thoát nạn. Khoảng 310 nhân viên cứu hộ liên tục làm việc trong điều kiện thời tiết giá lạnh để tìm kiếm những công nhân mắc kẹt.

Đài truyền hình trung ương chiếu cảnh khói bốc lên từ dưới đất trong khi các nhân viên cứu hộ đeo bình dưỡng khí cố gắng tìm lối vào mỏ. Theo nhận định ban đầu thì nguyên nhân của vụ nổ là do tích tụ khí gas. Vụ nổ làm sập một tòa nhà gần mỏ. Giới chức địa phương hôm qua thông báo 42 người chết. Nhưng theoXinhua, tới sáng nay số người tử vong đã tăng lên 87.

Pan Xiaowen, phó giám đốc bệnh viện mỏ Hạc Cương, nói rằng bệnh viện tiếp nhận 29 công nhân bị thương trong ngày hôm qua, trong đó 6 người trong tình trạng nguy kịch. 800 nhân viên của bệnh viện cũng tham gia nỗ lực cứu hộ.

Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thăm hỏi một công nhân bị thương trong bệnh viện mỏ Hạc Cương. Ảnh: Xinhua.

Wang Xingang, một công nhân bị thương, kể rằng, vừa bước vào hầm anh bị hất tung sau tiếng nổ.

"Tôi ngất một lúc. Khi tỉnh lại tôi thấy khói dày đặc xung quanh. Tôi cố tìm đường ra và kêu cứu", Wang nói.

Cha của Wang, ông Wang Chaojun, kể: "Tôi nghe thấy tiếng nổ lớn bên ngoài văn phòng. Ban đầu tôi nghĩ ai đó gõ cửa. Khi bước ra ngoài tôi chẳng thấy ai. Tôi nghĩ có chuyện gì đó không hay đã xảy ra".

Phó thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã tới hiện trường vụ tai nạn vào 15h hôm qua. Ông kêu gọi giới chức nỗ lực cứu những nạn nhân mắc kẹt và ngăn chặn một thảm họa tương tự tại mỏ Xinxing trong tương lai. Phó thủ tướng cũng yêu cầu lập ủy ban đặc biệt để điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Minh Long / VNE