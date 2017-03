900 tên IS bị giết trong chiến dịch tái chiếm Mosul

Ông nhận xét khó có số liệu chính xác vì quân IS không còn di chuyển theo đoàn xe lớn và đang trà trộn trong dân.

Các nhà quân sự Mỹ đánh giá đến nay IS bố trí 3.000-5.000 quân trong Mosul và từ hơn 1.000 đến 1.500-2.000 quân rải rác ở ngoại vi Mosul để ngăn chặn đà tiến công. Quân đội Iraq đã tiến gần đến cửa ngõ Mosul (ảnh). Ngày 27-10, giao tranh diễn ra ác liệt tại Tel Keppe, cách Mosul 6 km.





Dự báo sức kháng cự của quân IS sẽ gia tăng khi quân đội Iraq cố vượt qua hàng rào phòng thủ của chúng để tiến sâu trong TP. Tướng Najm al Jabouri, chỉ huy chiến dịch Mosul, cho biết từ đầu chiến dịch đến nay đã phá 95 xe gài bom. Bọn IS định sử dụng phương tiện này để đánh bom tự sát, chặn đà tiến quân.

Trong khi đó, các nhân chứng tản cư khỏi Mosul cho biết bọn IS đang ra sức xử bắn hàng loạt tù nhân. Nhiều nhân chứng thuật lại bọn IS đã lùa dân về phía sau làm lá chắn sống nhưng may mắn họ thoát thân an toàn.