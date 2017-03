Abbott ở Trung Quốc thu hồi sữa

Tân Hoa xã (Trung Quốc) cho biết đêm hôm trước, đại sứ quán New Zealand ở Bắc Kinh đã thông báo cho Tổng cục có hai lô sản phẩm mang nhãn hiệu Abbott do Công ty sữa Fonterra của New Zealand sản xuất bị nhiễm khuẩn.

Abbott ra thông cáo giải thích hai lô này không phải sản xuất từ nguyên liệu bị nhiễm của Fonterra mà bị nhiễm trên dây chuyền sản xuất của Fonterra. Abbott cho biết đã thu hồi hai lô sữa bột dành cho trẻ ba tuổi sản xuất ngày 2-5-2012 tại Thượng Hải nhằm mục đích phòng ngừa dù hai lô này không có bất kỳ nguy cơ gây hại nào cho sức khỏe. Các lô thu hồi gồm 7.181 hộp, trong đó có 112 hộp đã bán trên thị trường.

Trong khi đó, Tập đoàn Danone (Pháp) thông báo đã thu hồi 12 lô sản phẩm sữa bột Dumex và Karicare ở Trung Quốc, Malaysia, Hong Kong, Thái Lan và New Zealand vì mục đích phòng ngừa. Tập đoàn Nestlé (Thụy Sĩ) cho biết Nestlé không mua bất kỳ lô đạm cô đặc nhiễm khuẩn nào bị Fonterra thu hồi, do đó sản phẩm của Nestlé hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

H.DUY