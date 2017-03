ADB giảm dự báo tăng trưởng châu Á

Ngày 3-10, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã công bố dự báo tăng trưởng của 45 nền kinh tế đang phát triển ở châu Á trong năm 2012 và năm 2013. Mức tăng trưởng dự báo lần lượt là 6,1% và 6,7% thay vì 6,9% và 7,2% như dự báo hồi tháng 4.

Theo hãng tin Reuters, ADB ghi nhận nguyên nhân chính do nhu cầu thế giới giảm đã tác động đến xuất khẩu của các nền kinh tế mới nổi châu Á.

Dự báo tăng trưởng của Trung Quốc trong hai năm 2012 và 2013 lần lượt là 7,7% và 8,5% thay cho 8,5% và 8,7% như dự báo trước.

ADB nhận định trong thời gian ngắn hạn, Trung Quốc sẽ chịu nhiều rủi ro nhưng Trung Quốc khó rơi vào khủng hoảng bởi tình hình ngân sách vững vàng, lạm phát giảm và thực hiện nhiều biện pháp kích thích kinh tế.

Tăng trưởng của Ấn Độ sẽ giảm còn 5,6% và 6,7% trong năm 2012 và năm 2013 so với dự báo trước 7% và 7,5%. Nguyên nhân do Ấn Độ chưa kích thích tiêu dùng nội địa, chưa kiềm chế lạm phát và tình hình thiếu hụt ngân sách.

Đối với Đông Nam Á, ADB vẫn giữ mức dự báo tăng trưởng như cũ là 5,2% trong năm 2012, tuy nhiên khu vực này đang có dấu hiệu khó khăn do đà suy giảm chung của kinh tế thế giới.

ADB nhận xét Đông Á sẽ vẫn tiếp tục là khu vực phát triển nhanh hơn ở châu Á với mức tăng trưởng 6,5% năm 2012 và 7,1% năm 2013.

Theo ADB, khủng hoảng nợ công ở khu vực đồng euro và thâm hụt ngân sách ở Mỹ là hai rủi ro lớn hàng đầu đối với tăng trưởng châu Á. Tuy nhiên, ADB cho rằng hầu hết các nền kinh tế châu Á vẫn có khả năng sử dụng các chính sách tiền tệ và ngân sách để bảo vệ tăng trưởng nội địa khi cần thiết.

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm như thế, ngày 3-10, trả lời hãng tin Kyodo của Nhật, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde đã nhận định tình hình kinh tế thế giới hiện tại rất cần Nhật và Trung Quốc nỗ lực nhiều hơn nữa.

Bà đã kêu gọi hai nền kinh tế lớn của thế giới Nhật và Trung Quốc cần có một mức độ khoan dung để cùng sống chung hòa bình và tập trung cho tăng trưởng toàn cầu thay vì cứ chăm chăm tranh chấp lãnh thổ.

Bà Christine Lagarde đến Tokyo chuẩn bị cho hội nghị thường niên của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) từ ngày 9 đến 14-10.

Báo Wall Street Journal (Mỹ) cho biết các ngân hàng lớn của Trung Quốc đã thông báo không tham dự các hội nghị quan trọng này. Nhiều ngân hàng Trung Quốc cũng tẩy chay hội nghị về ngành công nghiệp tài chính ở Osaka (Nhật) từ ngày 29-10 đến 1-11.

Các ngân hàng Trung Quốc không nêu lý do tại sao không dự hội nghị ở Nhật. Tuy nhiên, một cán bộ giấu tên ở chi nhánh Tokyo của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc cho rằng lý do chủ yếu do tình hình căng thẳng hiện nay giữa Trung Quốc và Nhật.

Để thúc đẩy tăng trưởng, ADB khuyến cáo các nền kinh tế châu Á nên đa dạng hóa các lĩnh vực có thể kích thích tăng trưởng, tư nhân hóa các dịch vụ tài chính như Ấn Độ và Philippines đã làm, nới lỏng các chính sách nhằm phát triển các ngành dịch vụ.

THIÊN ÂN - H.DUY