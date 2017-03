Afghanistan lấy tiền CIA nộp cho Al Qaeda

Hôm 14-3 (giờ địa phương), báo New York Times (Mỹ) dẫn nguồn từ các quan chức Mỹ và phương Tây tiết lộ ông này được trả tự do sau khi Al Qaeda nhận được tiền chuộc 5 triệu USD. Trong đó Pakistan trả gần 50%, Afghanistan trả 1 triệu USD lấy từ quỹ mật của chính phủ, phần còn lại do Iran và các nước vùng Vịnh đóng góp.

Báo cho biết lúc bấy giờ trùm khủng bố Bin Laden biết nguồn gốc tiền chuyển vào quỹ mật Afghanistan nên yêu cầu phải đổi lấy tiền khác chứ không lấy đồng USD vì sợ Mỹ đầu độc hay chiếu xạ vào tiền để truy tìm dấu vết.

Báo cho biết đầu tháng 3 mới đây, thư từ giao dịch giữa Bin Laden và thủ lĩnh Atiyah Abd al-Rahman (bị tịch thu khi lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt Bin Laden ở Pakistan năm 2011) được đưa ra sử dụng để làm chứng cứ trong phiên tòa xét xử Abid Naseer ở New York. Abid Naseer nhận tội đã tham gia chuẩn bị âm mưu tấn công ở New York (Mỹ), Manchester (Anh), Copenhagen (Đan Mạch) và báo New York Times, hằng tháng CIA đã chuyển tiền vào quỹ mật của chính phủ Afghanistan và từ khi ông Ashraf Ghani lên làm tổng thống hồi tháng 9-2014 thì khoản đóng góp này mới giảm. Báo nhận định đây là ví dụ tiêu biểu cho thấy Mỹ đã chi tiền cho các tổ chức khủng bố do bất cẩn và thiếu giám sát.

