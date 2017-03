Ai Cập xác nhận lại máy bay A321 Nga rơi là do khủng bố

“Phải chăng chủ nghĩa khủng bố đã chấm dứt? Không, vẫn chưa nhưng sẽ là như thế nếu chúng ta đoàn kết. Liệu rằng quân khủng bố làm rơi máy bay nhằm mục đích đánh vào ngành du lịch Ai Cập? Không phải, mục đích là để làm tổn hại mối bang giao với Nga, Ý và các quốc gia khác” - Sputnik dẫn lời Tổng thống Sisi phát biểu tại một hội nghị ở Cairo hôm 24-2.



Mảnh vỡ của máy bay A321 ở bán đảo Sinai, Ai Cập. (Nguồn: Sputnik)

Bình luận này được nhà chức trách Ai Cập xác nhận đầu tiên. Họ nói rằng chiếc phi cơ A321 của Nga đã bị quân khủng bố làm rơi, mặc dù trước đó nhà chức trách Ai Cập từng phủ nhận thảm họa này là một cuộc tấn công khủng bố.



Vào 31-10-2015, chiếc phi cơ A321 của hãng hàng không Nga rơi ở bán đảo Sinai, Ai Cập khiến toàn bộ 224 hành khách trên khoang thiệt mạng. Máy bay đang trong hành trình bay từ khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh tới St. Petersburg, Nga. Đây là thảm họa hàng không kinh hoàng nhất trong lịch sử nước Nga.

Ngay say đó, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Ai Cập đã lên tiếng nhận là thủ phạm gây ra thảm họa trên. Trong khi đó, Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) nói rằng vụ rơi máy bay là một cuộc tấn công khủng bố và nhóm khủng bố đã gài một thiết bị nổ tự chế lên khoang máy bay.

Kể từ đó, các chuyến bay của Nga tới Ai Cập bị đình chỉ kể từ ngày 6-11-2015.