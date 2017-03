Ai ném bom đoàn xe chở hàng cứu trợ ở Syria?

Thỏa thuận ngừng bắn ở Syria chỉ kéo dài chưa tới một tuần. Ngày 19-9, quân đội chính phủ Syria đã thông báo chấm dứt ngừng bắn. Sáng 20-9, chiến sự đã bùng nổ trở lại.

Vài giờ sau khi quân đội Syria thông báo chấm dứt ngừng bắn, máy bay đã không kích TP Urem al-Kubra gần Aleppo. Một đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đến Aleppo (Syria) đã bị trúng bom (ảnh).





Khoảng 20 người dân và một nhân viên tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ người Syria thiệt mạng. Phần lớn hàng cứu trợ bị phá hủy. Kho của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ ở Urem al-Kubra cũng bị trúng bom. Theo LHQ, có 18 xe tải chở hàng cứu trợ nhân đạo bị thiệt hại trong vụ ném bom. Số xe này thuộc đoàn xe 31 chiếc của LHQ và tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Syria chở chủ yếu là bột mì và thiết bị y tế đến cho người dân ở Urem al-Kubra

Reuters dẫn lời một người dân cho biết đoàn xe chở hàng cứu trợ bị bắn năm tên lửa khi xe đang đậu trong khu vực của tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ. Chiều 19-9, Bộ Quốc phòng Nga công bố hình ảnh được ghi lại vài giờ trước vụ ném bom. Hình ảnh được phát trên đài truyền hình Russia Today cho thấy một máy bay không người lái trinh sát làm nhiệm vụ giám sát ngừng bắn và có một đoàn xe tải trong khu vực.

Ngày 20-9, người phát ngôn Văn phòng Điều phối hoạt động nhân đạo của LHQ thông báo ngưng đưa các đoàn xe chở hàng cứu trợ nhân đạo đến Syria trong khi chờ đợi đánh giá lại tình hình an ninh. Cơ quan này cũng yêu cầu điều tra vụ ném bom đoàn xe chở hàng cứu trợ.

Đặc phái viên LHQ về Syria Staffan de Mistura đã kịch liệt lên án vụ ném bom đoàn xe chở hàng cứu trợ. Bên lề khóa họp thường niên của Đại hội đồng LHQ ở New York, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby tuyên bố Mỹ sẽ đặt vấn đề này với Nga. Reuters dẫn một nguồn tin từ chính quyền Mỹ khẳng định vụ ném bom không phải do liên minh quốc tế chống IS do Mỹ đứng đầu thực hiện.