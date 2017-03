Al Qaeda âm mưu đánh bom máy bay Mỹ

Chủ mưu là tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) ở Yemen. AQAP dự định cử một tên đánh bom liều chết lên máy bay dân dụng Mỹ tại Trung Đông (ngoài Yemen) và cho bom phát nổ trên máy bay. Tên này sẽ mang bom dưới đồ lót.

Lễ Giáng sinh năm 2009, bọn khủng bố đã sử dụng “bom đồ lót” trong vụ đánh bom bất thành tại Detroit (Mỹ). Bom lần này được thiết kế với ngòi nổ tinh vi hơn nhiều. Hãng tin AP cho biết theo phân tích của FBI, thiết bị nổ không chứa kim loại nên máy dò kim loại ở sân bay có thể sẽ không phát hiện. Chưa rõ máy quét cơ thể ở sân bay Mỹ có khả năng phát hiện hay không.

Các quan chức Mỹ cho biết tên đánh bom liều chết ở Yemen chưa xác định được mục tiêu kích nổ nên chưa mua vé lên máy bay. Hiện chưa có thông tin chính thức rõ ràng về tên này. CIA không công bố địa điểm phát hiện bom do thông tin nhạy cảm. Chưa rõ ai chế tạo bom nhưng dựa trên đặc điểm và độ tinh vi của bom, cơ quan chức năng nghi ngờ đó là Ibrahim Hassan al-Asiri, tên đã từng chế tạo bom giấu trong hộp mực in và chuyển vào Mỹ bằng máy bay chở hàng vào năm 2010.

Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ Dianne Feinstein nói đã nhận được thông báo về âm mưu nêu trên khoảng 30 phút trước khi thông tin được công bố. Người phát ngôn Nhà Trắng thông báo Tổng thống Obama đã biết thông tin trên từ hồi tháng 4. AP biết thông tin về âm mưu đánh bom hồi tuần rồi nhưng Nhà Trắng và CIA yêu cầu AP không công bố vì chiến dịch điều tra đang tiến hành. Khi cơ quan chức năng cho biết nguy cơ không còn nguy hiểm nữa, AP công bố thông tin dù Nhà Trắng muốn công bố chậm hơn một ngày.

FBI và Bộ An ninh nội địa xác nhận có âm mưu đánh bom nêu trên nhưng cho biết chưa có kế hoạch thay đổi thủ tục an ninh tại sân bay. FBI ra thông cáo cho biết an ninh công cộng vẫn được bảo đảm và Mỹ đang trao đổi chặt chẽ với các đối tác quốc tế có liên quan đến âm mưu đánh bom.

Các quan chức Mỹ phủ nhận âm mưu đánh bom bất thành nêu trên có liên quan đến Fahd al-Quso, thủ lĩnh cấp cao của AQAP, bị máy bay không người lái Mỹ tiêu diệt ngày 6-5 ở tỉnh Shabwa (Yemen). Fahd al-Quso bị Mỹ truy nã sau vụ tàu USS Cole bị đánh bom ở vịnh Aden năm 2000 làm 17 binh sĩ Mỹ thiệt mạng.

DUY KHANG