Al Qaeda âm mưu đánh bom tàu cao tốc

Báo dẫn nguồn từ Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) cho biết các vụ tấn công có thể diễn ra dưới hình thức phá hoại đường tàu, phá hoại trong hầm chui hoặc gài bom trên tàu. Theo báo Bild, cách đây vài tuần, NSA đã nghe lén được một cuộc điện đàm giữa bọn đầu sỏ Al Qaeda và biết âm mưu kể trên. Vì lý do đó, từ hơn hai tuần nay, Đức đã bí mật tăng cường các biện pháp an ninh như bố trí cảnh sát mặc thường phục tuần tra nhằm giám sát các tuyến tàu cao tốc và nhà ga.

Reuters ghi nhận hồi đầu tháng 8, Mỹ và nhiều nước đã đóng cửa các đại sứ quán ở Trung Đông và châu Phi sau khi cơ quan tình báo nghe trộm điện đàm giữa trùm Al Qaeda Ayman al-Zawahiri và thủ lĩnh tổ chức Al Qaeda trên bán đảo Ả Rập (AQAP) Nasser al-Wuhayshi.

H.DUY