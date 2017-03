Al Qaeda co cụm nhưng không suy yếu

“Đêm nay, tôi có thể thông báo với người dân Mỹ và thế giới rằng Mỹ đã tiến hành chiến dịch tiêu diệt Osama Bin Laden là kẻ đứng đầu Al Qaeda, tên khủng bố chịu trách nhiệm về cái chết của hàng ngàn người vô tội”.

Ngày 1-5 vừa qua (giờ địa phương), trò chuyện với đài truyền hình CNN nhân sự kiện năm năm Bin Laden (ảnh) bị tiêu diệt, ông Obama đã nhắc lại quyết định khó khăn khi cho phép lực lượng đặc nhiệm Mỹ tấn công vào căn nhà nghi có mặt Bin Laden ở Abbottabad (Pakistan). Ông giải thích đây là cơ hội quá tốt bởi nếu không thì phải mất nhiều năm nữa để truy tìm Bin Laden.

Trả lời đài truyền hình NBC ngày 1-5, Giám đốc CIA John Brennan nhận xét: “Chúng tôi đã phá hủy phần lớn tổ chức khủng bố Al Qaeda nhưng chúng chưa hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện giờ chúng tôi phải đối phó với hiện tượng mới IS”.

Ông nói IS không chỉ là tổ chức lớn mà là một hiện tượng vì IS không chỉ hiện diện ở Syria và Iraq mà còn ở Libya, Nigeria và nhiều nước. Ông đánh giá thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi quan trọng như Bin Laden và nếu tiêu diệt được al-Baghdadi thì sẽ phá hủy được IS.





AFP ghi nhận hiện nay, dù yếu thế hơn IS, Al Qaeda đã co cụm nhưng không suy yếu. Chúng vẫn xây dựng chiến lược vừa tấn công phương Tây như tấn công báo Charlie Hebdo ở Pháp năm ngoái, vừa ngăn chặn IS phát triển.

Tại Syria, tổ chức mặt trận Al Nusra đã hồi phục sau khi bị thiệt hại nặng nề do IS tấn công. Tại Yemen, tổ chức Al Qaeda ở bán đảo Ả Rập kiểm soát nhiều khu vực rộng lớn ở vùng đông nam. Tổ chức Al Qaeda ở Bắc Phi Hồi giáo đã tổ chức nhiều vụ tấn công đẫm máu nhắm vào các nhà hàng và khách sạn ở châu Phi (Mali, Burkina Faso, Bờ Biển Ngà).