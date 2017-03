Al Qaeda kêu gọi khủng bố Hồi giáo liên minh chống Nga

“Người Mỹ, Nga, Iran, tổ chức Alawis và Hezbollah đang phối hợp chiến tranh chống lại chúng ta. Vì thế, chúng ta cần dừng việc chống lại nhau, mà thay vào đó là dồn hết lực để chống lại họ”, Reuters dẫn lời Zawahri - thủ lĩnh tổ chức khủng bố - nói trong băng ghi âm.



Thủ lĩnh tổ chức khủng bố Al Qaeda Ayman al-Zawahri. Ảnh: Reuters

Hiện vẫn chưa rõ đoạn ghi âm này được thực hiện khi nào nhưng có thể là sau khi Nga mở chiến dịch không kích tiêu diệt các nhóm đối lập và quân khủng bố IS ở Syria từ ngày 30-9.

Trong một đoạn băng ghi âm hồi tháng 9, ông Zawahri đã bác bỏ việc xem phiến quân IS cùng lãnh tụ của IS Abu Bakr al-Baghdadi là không hợp pháp. Song người này tuyên bố rằng các môn đệ của ông ta sẽ gia nhập cùng họ chống liên minh do phương Tây dẫn đầu ở Iraq và Syria nếu có thể.

Reuters nhận định đây là động thái mới nhất cho thấy “sự phối hợp hơn nữa” giữa Al Qaeda và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Bất kỳ hợp tác nào giữa IS và Al Qaeda đều sẽ làm phức tạp thêm những nỗ lực để ổn định Trung Đông.