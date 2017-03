Al-Qaeda âm mưu cướp máy bay Ấn Độ

Ngày 22-1, toàn bộ 120 sân bay thương mại ở Ấn Độ đã được đặt vào tình trạng báo động đỏ theo lệnh của Bộ trưởng Bộ Nội vụ U.K. Bansal.

Bộ trưởng Nội vụ tuyên bố Bộ Nội vụ đã họp khẩn cấp sau khi nhận được thông tin tình báo từ các nước phương Tây cho biết: Tổ chức khủng bố Al-Qaeda hoặc tổ chức khủng bố Lashkar-e-Taiba ở Pakistan (bị cáo buộc là thủ phạm vụ khủng bố ở Mumbai năm 2008 làm 166 người chết) đang âm mưu cướp một máy bay của một trong hai hãng Air India và Indian Airlines trên đường bay đến một nước Nam Á láng giềng.

Hai hãng Air India và Indian Airlines thuộc quyền quản lý của chính phủ Ấn Độ. Tuy nhiên, toàn bộ các hãng hàng không bất kể của nhà nước hay tư nhân đều phải chấp hành cảnh báo nguy cơ bị khủng bố tấn công.

Nhân viên an ninh tăng cường canh gác sân bay thủ đô New Delhi ngày 22-1. Ảnh: AP

Theo Bộ Hàng không và Cục An ninh hàng không Ấn Độ, nhiều biện pháp tăng cường an ninh và chống không tặc đã được triển khai tại các sân bay. Bên cạnh đó, các hãng hàng không đã được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với cơ quan an ninh Ấn Độ và thông báo cho cơ quan an ninh các nước mà các hãng có chi nhánh hoạt động.

Lực lượng dân quân cũng đã được triển khai tại các sân bay, đặc biệt tại các sân bay ở khu vực đông bắc. Lực lượng quân đội đóng quân gần các sân bay đã nhận được lệnh sẵn sàng chiến đấu.

Cảnh sát chìm đã được triển khai trên một số chuyến bay có nguy cơ cao. Ấn Độ bắt đầu triển khai cảnh sát chìm trên một số chuyến bay thương mại sau vụ khủng bố 11-9-2001 ở Mỹ.

Hành khách phải chịu kiểm tra an ninh gắt gao hơn trước khi lên máy bay, đặc biệt là hành khách các chuyến bay đi và đến các nước láng giềng trong Hiệp hội Nam Á vì hợp tác khu vực (Nepal, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Maldives, Afghanistan và Pakistan). Bộ Nội vụ Ấn Độ cũng đã đề nghị các nước này tăng cường an ninh sân bay.

Tình trạng báo động đỏ sẽ được duy trì cho đến quốc khánh Ấn Độ (26-1) và kéo dài đến cuối tháng. Cục An ninh hàng không đã đề nghị các cơ quan an ninh, các hãng hàng không và các sân bay hợp tác diễn tập, huấn luyện kỹ năng chống không tặc.

Tuần trước, Bộ Nội vụ Ấn Độ đã yêu cầu quân đội các bang miền bắc (Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, Assam, Maharashtra, Karnataka) sẵn sàng hành động để ngăn chặn nguy cơ khủng bố.

Sau khi bị chỉ trích vì phản ứng quá kém trong vụ khủng bố ở Mumbai năm 2008 làm 166 người chết, chính phủ Ấn Độ đã chi nhiều tiền để cải thiện khả năng ứng phó an ninh.

Tháng 12-1999, một nhóm phiến quân Hồi giáo đã cướp máy bay của hãng Air India và khống chế bay đến tỉnh Kandahar (Afghanistan). Sau tám ngày thương lượng, chính phủ Ấn Độ đã phải đồng ý trả tự do cho bốn phạm nhân để đổi lấy mạng sống cho 167 người đi trên chuyến bay.

“Pakistan vẫn đang bị đánh bom hằng ngày. Chúng tôi còn không thể bảo vệ công dân mình, làm sao có thể bảo đảm khủng bố sẽ lại không tấn công Ấn Độ!” Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani tuyên bố với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 22-1. “Dân nước tôi đang dần mất kiên nhẫn, vì vậy vui lòng nhắn nhủ Pakistan hành động loại trừ khủng bố hơn nữa.” Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ AK Antony than với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates ngày 21-1.

Sáng 21-1 theo giờ địa phương, chuyến bay 3079 của hãng hàng không US Airways Express bay tuyến New York-Louisville (Mỹ) đã chuyển hướng khẩn cấp về sân bay Philadelphia sau khi phát hiện một cậu bé Do Thái mang theo hai hộp da nhỏ nghi chứa bom. Thật ra trong đó chỉ có kinh thánh. Trong lúc máy bay đang bay, cậu bé bỏ một hộp lên đầu và cầm một hộp trên tay cầu nguyện. Tiếp viên hỏi, cậu giải thích cậu chỉ cầu nguyện nhưng phi công hoảng quá vẫn quyết định chuyển hướng. Sau khi bị thẩm vấn, cậu bé được tự do bay trở lại Louisville. Đón cháu tại sân bay, bà nội cậu giải thích vì cậu bé đi quá sớm nên chưa cầu nguyện ở nhà.

THIÊN ÂN (Theo Indian Express, AFP, AP)