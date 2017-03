Ám ảnh tấn công khủng bố ở Bỉ

Ngày 21-6, sau cuộc họp khẩn cấp về an ninh, Thủ tướng Bỉ Charles Michel trấn an với báo chí: “Tình hình đến giờ đã được kiểm soát… Các cơ quan an ninh hết sức cảnh giác”. Mức báo động vẫn được duy trì ở cấp ba trong thang bốn cấp. Thủ tướng Charles Michel giải thích Cơ quan Điều phối về phân tích nguy cơ (OCAM) đã xác định mức báo động cấp ba có nghĩa là đe dọa có thật và có thể xảy ra. Ông nói đây là mức báo động cần được đánh giá nghiêm túc. ___________________________________ Đây có thể là một vụ khiêu khích, dù vậy kiểu dàn cảnh với đai bom ắt có liên quan đến khủng bố. Đô trưởng Brussels YVAN MAYEUR