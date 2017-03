Âm mưu cắt cổ sĩ quan ở Pháp

Ông cho biết hôm trước ngày quốc khánh Pháp 14-7, cảnh sát đã bắt giữ bốn phần tử Hồi giáo cực đoan 16-23 tuổi. Ba nghi can đang bị tạm giữ ở Tổng cục An ninh nội địa. Nghi can trẻ tuổi nhất đã được trả tự do.

Các nghi can khai nhận sẽ xâm nhập căn cứ Béar ở Port-Vendres (tỉnh Đông Pyrénées) để bắt một sĩ quan, sau đó cắt cổ rồi dùng máy ghi hình xách tay GoPro quay phim và phát tán trên mạng xã hội. Dự tính âm mưu sẽ được tiến hành từ tháng 12-2015 đến tháng 1-2016.

Đài truyền hình Pháp TF1 cho biết căn cứ Béar mang tính chất biểu tượng vì đây là một trong hai căn cứ của Trung tâm Huấn luyện lực lượng đặc nhiệm. Tên cầm đầu 17 tuổi bị khoanh vùng vì tích cực truyền bá tư tưởng cực đoan trên mạng xã hội, có liên hệ với một phần tử thánh chiến đang ngồi tù và dự tính sẽ sang Syria gia nhập khủng bố. Trong nhóm có một nghi can từng là binh sĩ hải quân ở căn cứ Béar.

Bộ trưởng Bernard Cazeneuve cho biết vụ bắt giữ trên không liên quan đến vụ nổ tại nhà máy hóa dầu hôm 14-7 (chưa rõ nguyên nhân). Thủ tướng Manuel Valls ghi nhận chưa bao giờ đe dọa khủng bố lại đè nặng như hiện nay. Từ đầu năm đến nay đã có 30.000 binh sĩ, cảnh sát, hiến binh được triển khai (ảnh) để bảo đảm an ninh cho các địa điểm nhạy cảm.

D.THẢO