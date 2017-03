Âm mưu đánh bom máy bay: Thủ phạm sùng bái tư tưởng cực đoan

Việt Nam kiểm tra chặt chất gây cháy nổ (PL)- Ngày 27-12, trao đổi với báo Pháp Luật TP.HCM về các biện pháp an ninh của Việt Nam sau sự kiện âm mưu đánh bom máy bay bất thành trên chuyến bay đến Mỹ, Trưởng ban An ninh (Cục Hàng không Việt Nam) Nguyễn Văn Linh cho biết: Dù Cục không ra văn bản chỉ đạo nhưng hệ thống an ninh ở các sân bay vẫn sẽ tự động cập nhật tình hình để tăng cường mức độ bảo đảm an ninh, trong đó việc kiểm tra, giám sát hành khách mang hàng hóa và các vật dụng khác lên máy bay rất được coi trọng. Theo ông Linh, hiện tại các sân bay đều trang bị máy móc hiện đại để phát hiện các chất bị cấm đưa lên máy bay, nhất là các chất dễ gây cháy nổ hoặc vũ khí, lựu đạn... Mỗi hành khách chỉ được mang tối đa 1.000 ml chất lỏng theo hành lý xách tay nhưng phải chia nhỏ thành từng 100 ml một. Túi đựng chất lỏng phải trong suốt. Trong trường hợp nghi ngờ, túi có thể bị mở ra kiểm tra hoặc soi chiếu tại cửa an ninh sân bay. THÀNH VĂN