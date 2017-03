Âm mưu đánh bom New York: Một người Mỹ gốc Pakistan bị bắt

Theo ông Barry Mawn (nguyên giám đốc FBI ở New York), thủ phạm âm mưu đánh bom New York có thể là phần tử thân kẻ thù của Mỹ ở nước ngoài, cá nhân/tổ chức khủng bố ở Mỹ hoặc nhân viên làm việc tại quảng trường Times Square bất mãn với công ty nên muốn trả đũa. Ông Kevin Barry từng làm việc trong đội phá bom New York nhận xét thủ phạm có thể là cá nhân riêng lẻ hoặc tổ chức khủng bố mới bởi thiết bị nổ không có đặc điểm nào để từ đó suy luận có liên quan đến các nhóm khủng bố đã biết. Thị trưởng New York Michael Bloomberg vẫn bác bỏ khả năng Al-Qaeda và Taliban có liên quan.