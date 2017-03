Âm mưu đánh bom New York: Taliban nhận trách nhiệm

Người bán dạo trở thành người hùng Những người bán dạo đã tạo bộ mặt riêng cho quảng trường Times Square tương tự như xe taxi vàng ở New York. Họ đã trở thành người hùng sau khi âm mưu đánh bom tại quảng trường được phát hiện kịp thời. Không riêng gì ông bán áo thun Lance Orton (từng tham chiến ở Việt Nam) có công báo tin cho cảnh sát viên Wayne Rhatigan về chiếc Nissan Pathfinder gài bom, nhiều người bán dạo khác cho biết cũng đã gọi cho 911 khi nhìn thấy chiếc xe khả nghi. Ông Duane Jackson bán áo thun và túi xách (cựu chiến binh Việt Nam) kể với báo New York Times: “Chúng tôi có một số cựu chiến binh ở đây và chúng tôi hay có thói quen cảnh giác. Ở đây chúng tôi là tai mắt cho cảnh sát”. Thị trưởng New York Michael Bloomberg đã tuyên dương ông bán áo thun Lance Orton và cảnh sát viên Wayne Rhatigan, sau đó ăn tối với Wayne Rhatigan ngay tại quảng trường. Ông bán áo thun dạo Lance Orton cũng được mời nhưng lại lo trả lời báo chí nên không có mặt. H.DUY (Theo AFP)