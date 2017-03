Âm mưu đánh bom ở London

Tại Anh, báo The Sun ngày 27-6 (giờ địa phương) đã đưa lên trang nhất tít bài: “Âm mưu tấn công nước Anh hôm nay của Nhà nước Hồi giáo”.

Bài báo cho biết trước đó, phóng viên đã cải trang xâm nhập vào trang web “Nhà nước Hồi giáo trên mạng” (CyberCaliphate), sau đó giương bẫy nói muốn tổ chức tấn công tự sát tại lễ diễu binh gần London.

Một phần tử Nhà nước Hồi giáo tên là Junaid Hussain đã sập bẫy.

Tên này là công dân Anh trạc 20 tuổi, nổi tiếng vì đã phát tán thông tin riêng tư của nguyên Thủ tướng Tony Blair. Sau khi bị kết án treo, năm 2012 hắn sang Syria gia nhập nhóm tin tặc Nhà nước Hồi giáo và lấy bí danh là Abu Hussain al-Brittani.

Thời gian trao đổi kéo dài tám ngày thì tên Junaid Hussain chỉ thị chuyển sang hành động.

Báo chí Anh công bố ảnh tên khủng bố cầm súng trên bãi biển. Ảnh: SKY NEWS

Ngày 1-6, hắn chỉ thị cho phóng viên cải trang phải nổ bom tại lễ diễu binh vào ngày 27-6. Hắn trả lời như sau: “Chúng nghĩ rằng chúng có thể giết anh em của chúng ta ở Iraq và Afghanistan mà không bị trừng phạt rồi sống bình yên ở đất nước của chúng. Chúng sắp phải đền tội”.

Tên này đã chuyển chín trang hướng dẫn chế tạo bom bằng nồi áp suất và yêu cầu phóng viên cải trang trà trộn trong đám đông rồi cho nổ bom.

Sau đó báo The Sun đã báo cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã được tăng cường và lễ diễu binh diễn ra bình thường.

Sau vụ một tên Nhà nước Hồi giáo tàn sát du khách trên bãi biển TP Sousse (Tunisia) hôm 26-6 (38 người chết và 39 người bị thương), phát biểu với hãng tin BBC, Bộ trưởng Nội vụ Anh Theresa May cho biết số nạn nhân Anh hiện thời là 15 người, dù vậy con số có thể còn cao hơn.

Bộ trưởng thông báo Anh đã cử các nhà ngoại giao, Hội Chữ thập đỏ và cảnh sát đến Tunisia để hỗ trợ công dân Anh và giúp đỡ điều tra.

Ngày 28-6, Bộ Ngoại giao Anh phát thông báo cảnh báo: “Nhiều vụ tấn công khủng bố nữa có thể xảy ra ở Tunisia, kể cả ở các khu du lịch, do các đối tượng mà chính quyền hoàn toàn không biết và hành động bắt chước theo các tổ chức khủng bố thông qua mạng xã hội. Hiện thời các bạn cần đặc biệt cảnh giác và làm theo hướng dẫn của các cơ quan bảo vệ an ninh Tunisia và công ty du lịch của các bạn”.

Tại Tunisia, Bộ Y tế thông báo chỉ mới nhận diện 17/ 38 người chết gồm các nạn nhân Anh, Bỉ, Đức, Bồ Đào Nha, Ireland. Trong 39 người bị thương bao gồm 25 công dân Anh và các công dân Bỉ, Đức, Ukraine, Nga.

Báo mạng Business Newsđưa tin Thủ tướng Habib Essid đã thông báo đóng cửa 80 đền thờ Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi vì vượt ngoài tầm kiểm soát của nhà nước đồng thời kêu gọi quân dự bị nhập ngũ.

Báo chí đã công bố ảnh tên khủng bố cầm súng đang đi trên bãi biển do một du khách người Anh chụp được. Các du khách nhìn thấy hắn nhưng lại không có phản ứng gì, không rõ do khiếp sợ hay do ngạc nhiên.

Hung thủ có tên thật là Seifeddine Rezgui (bí danh Abu Yahya al-Qayrawani), là sinh viên người Tunisia và không phải đối tượng bị theo dõi. Bộ An ninh khẳng định hắn hành động một mình.