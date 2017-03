Âm mưu đánh bom ở Mỹ

Nghi can là công dân Mỹ gốc Pakistan, sinh sống tại bang Virginia. Từ tháng 4, nghi can nhiều lần chụp ảnh, quay phim, thu thập thông tin an ninh, theo dõi lịch trình tàu điện ngầm và dự định đánh bom vào năm sau. FBI và Bộ An ninh nội địa phát hiện kịp thời nên giám sát và giăng bẫy cho nhân viên giả làm điệp viên của Al-Qaeda tiếp cận.

ĐỨC LONG (Theo AFP, Reuters)