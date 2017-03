Âm mưu đánh bom ở Mỹ: Truy tìm nguồn gốc bưu kiện có bom

Bộ Quốc phòng Yemen thông báo đêm 30-10 (theo giờ địa phương), cơ quan an ninh Yemen đã bao vây một căn nhà ở ngoại ô thủ đô Sanaa và bắt giữ một phụ nữ tình nghi đã gửi hai bưu kiện có bom đến Mỹ.

Nghi can khoảng 20 tuổi, là sinh viên y khoa học ở Đại học Sanaa. Cha là kỹ sư trong ngành dầu hỏa làm việc tại một công ty ở tỉnh Hadramout (miền đông Yemen). Cảnh sát lần ra nghi can nhờ số điện thoại di động của nghi can ghi trong bản kê gửi hàng.

Luật sư của nghi can cho biết có thể thân chủ bị bắt nhầm vì bọn khủng bố không thể ngây thơ đến nỗi để lại số điện thoại di động. Gia đình nghi can cho biết nghi can không tham gia tổ chức tôn giáo hay chính trị nào.

Bưu kiện do Công ty FedEx vận chuyển được phát hiện có bom ở Dubai. Máy in được đóng gói trong hộp cùng với sách báo, tạp chí. Ảnh: REUTERS

Chất nổ giấu trong máy in

Hai bưu kiện được phát hiện vào sáng 29-10. Bưu kiện thứ nhất được tìm thấy trên máy bay chở hàng của Công ty UPS (Mỹ) ở sân bay quốc tế East Midlands (Anh). Bưu kiện thứ hai nằm trong kho tại nhà đậu máy bay của Công ty FedEx (Mỹ) ở Dubai.

Hai chuyến bay chở hàng dự tính bay tới Newark và Philadelphia (Mỹ). Chủ hàng gửi từ Yemen. Địa chỉ nhận hàng là các cơ sở tôn giáo Do Thái ở Chicago (Mỹ). Đây là lần đầu tiên bọn khủng bố sử dụng biện pháp gửi bom bằng máy bay chở hàng.

Một người từng bị giam ở nhà tù Guantanamo đã trở về Saudi Arabia, sau đó gia nhập trở lại với Al-Qaeda rồi lại muốn quay về Saudi Arabia và báo cáo với cơ quan chức năng về âm mưu đánh bom bằng bưu kiện. Cơ quan tình báo Saudi Arabia đã báo tin cho các đồng nghiệp phương Tây. Từ đó, âm mưu đánh bom bằng bưu kiện được phát hiện.

Chất nổ nạp trong hộp mực máy in. Ảnh: AP

Theo kết quả điều tra ban đầu của Yemen, có khả năng tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập tổ chức âm mưu đánh bom và giáo sĩ Anwar al-Awlaki (sinh quán ở Mỹ, đang bị Yemen truy nã) có thể có liên quan. Cảnh sát Yemen đã tịch thu 26 gói hàng chuyển đi Mỹ bị tình nghi và đã triệu tập thẩm vấn nhiều nhân viên công ty vận chuyển hàng và bộ phận chuyển hàng của sân bay quốc tế Sanaa.

Cảnh sát Dubai ra thông cáo cho biết trong bưu kiện phát hiện ở sân bay quốc tế Dubai có máy in và trong hộp mực máy in có hỗn hợp chất nổ cực mạnh penthrite và chì. Ngòi nổ là mạch điện nối với thẻ điện thoại di động. Cảnh sát nhận định vật liệu nổ này được chuẩn bị chuyên nghiệp, mang tính chất đặc trưng của các tổ chức khủng bố.

Cơ quan hàng không dân dụng Dubai cho biết máy bay chở bưu kiện này bay từ Yemen đến Dubai đã quá cảnh qua Qatar.

Bưu kiện phát hiện ở sân bay quốc tế East Midlands (Anh) cũng được giấu trong máy in. Ngòi nổ là một đồng hồ đếm giờ. Sau phiên họp của Ủy ban khẩn cấp Anh, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh Theresa May cho biết chất nổ trong bưu kiện đã được kích hoạt và có thể nổ bất kỳ lúc nào.

Tăng cường an ninh

Ngay sau khi hai bưu kiện có chất nổ được phát hiện, hai công ty vận chuyển hàng UPS và FedEx của Mỹ đã thông báo ngưng vận chuyển bưu kiện từ Yemen. Ngày 30-10, bưu điện Mỹ tạm thời ngưng nhận bưu kiện từ Yemen.

Cơ quan Hàng không dân dụng Pháp thông báo cho tất cả công ty hàng không đình chỉ mọi vận chuyển hàng hóa từ Yemen. Bộ Nội vụ Bỉ đã chỉ thị cho bộ phận an ninh các sân bay tăng cường cảnh giác, đặc biệt chú ý đến các chuyến bay đi và đến Yemen và đi Mỹ.

Ngày 31-10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maizière thông báo Đức sẽ ngăn chặn mọi bưu kiện đến từ Yemen. Bộ Giao thông Đức ra thông cáo chỉ thị cho lãnh đạo ngành hàng không yêu cầu tất cả công ty, các hãng chuyển phát nhanh và các tổ chức có liên quan kiểm soát toàn bộ bưu kiện từ Yemen đang có trong kho. Thông cáo yêu cầu đặc biệt chú ý bưu kiện quá cảnh bằng máy bay và tiếp tục chuyển đi bằng đường bộ và đường sắt.

Trước đó, theo yêu cầu của Mỹ, hãng vận chuyển bưu kiện quốc tế DHL của Đức đã tăng cường kiểm soát hàng hóa đến từ Yemen. Cảnh sát Anh cho biết máy bay chở bưu kiện có bom đã quá cảnh ở sân bay Cologne của Đức để nhận bưu kiện.

Hiện thời Mỹ đang nghiên cứu động cơ của bọn khủng bố là gì. Dự định đánh bom thực sự hay chỉ muốn thử xem mạng lưới an ninh có kiểm soát chặt chẽ hay không.

Ngày 30-10, Tổng thống Obama đã trò chuyện với quốc vương Abdullah của Saudi Arabia để cảm ơn Saudi Arabia giữ vai trò then chốt ngăn chặn âm mưu đánh bom bằng bưu kiện. Cùng ngày, ông cũng đã điện đàm với Thủ tướng Anh David Cameron khen ngợi Anh cộng tác chặt chẽ với Mỹ phá vỡ âm mưu nêu trên. Mỹ đang tình nghi người tổ chức đánh bom bằng bưu kiện là chuyên gia chất nổ Ibrahim Hassan al-Asiri, người Saudi Arabia, thân cận với tổ chức Al-Qaeda ở bán đảo Ả rập. Saudi Arabia đã đưa tên này đứng đầu danh sách truy nã vì tội khủng bố từ năm 2009.

HOÀNG DUY (Theo AFP, Reuters, Cyberpresse, TSR)